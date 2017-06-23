Gülmen ve Özakça'nın sağlık durumlarıyla ilgili yeni gelişme

KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın "İşimi geri istiyorum" diye başlattıkları açlık grevinde 107 gün geride kaldı. Açlık grevinin 76'ıncı gününde Gülmen ve Özakça 23 mayısta tutuklanmıştı. Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça açlık grevini cezaevinde sürdüren iki akademisyenin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Özakça'nın Twitter'dan yaptığı açıklama ise şöyle:

Gülmen ve Özakça açlık grevindeyken 23 mayısta tutuklanmıştı. Esra Özakça açlık grevini cezaevinde sürdüren iki eğitimcinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

“Nuriye ve Semih’in sağlığı hakkında öğrendiklerimiz şöyle: Semih’in kulakları tıkanmaya başlamış. Konuşurken kendi sesini dahi zor duyuyormuş. Bacaklarında kas ağrısı çok yoğun. Kalça kemiklerinde ağrı var. Her iki gözünde batma hissi var. Boyun ağrısı çok fazla ve sürekli uzanma ihtiyacı duyuyor.

Nuriye hocada boyun kasları ve göğüs kaslarında ağrısı çok yoğun. Kas ağrısından boynunu hareket ettiremiyor, kollarını kaldıramıyor. İçtiği bir yudum su bile gaz yapıyor. Artık sıvı alımında zorlanıyor. Bunlar dışında ikisi de sizleri çok sevdiğini iletiyor.”