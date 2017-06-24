Gülmen ve Özakça'nın avukatları da açlık grevine başlıyor

Açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir araya gelen yüzlerce kişi, Özakça ve Gülmen'in birçok sağlık sorunu yaşadığını belirtti. Özakça ve Gülmen'in avukatı Behiç Aşçı, Özakça ile Gülmen'in direnişine destek olmak için açlık grevine gireceklerini duyurdu.



dihaber'in haberine göre, aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV), İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesinin de içinde bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu işlerine geri dönme talebi ile 107 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Burada bir araya gelen yüzlerce kişi "Nuriye Semih'in talepleri kabul edilsin" ve "Nuriye Semih'e özgürlük" dövizleri taşıyarak zılgıt ve alkışlarla Khalkedon Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca "KHK gidecek biz kalacağız" ve "Nuriye, Semih yalnız değildir" sloganları atan yüzlerce kişiye çevreden geçen yurttaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Khalkedon Meydan'ına varan kitle burada "Nuriye ve Semih'in talepleri kabul edilsin" pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

Sağlık sorunları

Ortak basın açıklamasını Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Üyesi Dursun Doğan yaptı. Açlık grevinin 107'inci gününe ulaştığına dikkat çeken Doğan, avukatların verdiği bilgiler dahilinde her ikisinin kalp yetmezliği ile karşı karşıya olduğunu bilgisini verdi. Doğan, "B1 vitamini almakta yaşadıkları sorunlardan kaynaklı unutkanlıklarının arttığı algı ve ifadeye dönük sorunların baş gösterdiği bir dizi sağlık kaybı mevcut" dedi. Doğan, son olarak, Özakça ve Gülmen'in yaşam ve direnme haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini dayanışmayı büyüteceklerini söyleyerek, "Nuriye ve Semih neden tutuklandı? Tüm direnen KHK mağdurlarının 'işimi istiyorum' talebini açlıkla ölüm ile mi terbiye edeceksiniz?" diye sordu.

Avukatlar açlık grevine başlıyor



Ardından söz alan Özakça ve Gülmen'in avukatı Behiç Aşçı ise, "Nuriye ve Semih sadece kendileri için değil hepimiz için direniyorlar. Biz de onların avukatları olarak onların direnişlerine katılacağız. Onların direnişlerinin bir parçası olacağız ve açlıklarını paylaşacağız" diyerek açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.



Eylem yapılan konuşmalar ardından sloganlarla son buldu.





