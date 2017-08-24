Gülmen ve Özakça'nın ailesinden çağrı: Bu davada onları yalnız bırakmayın!

OHAL kararnamesiyle ihraç edildikleri işlerine dönmek için Ankara'daki İnsan Hakları Anıtı önünde 169 gün önce açlık grevi başlattıktan sonra tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 14 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak.

Sincan İnfaz Kampüs Hastanesi'nde sürdürdükleri açlık grevinde 168 günü geride bırakan ve sağlık durumları gün geçtikçe kötüleşen eğitimcilerin davası için aileleri destek çağrısında bulundu.

İlk defa hâkim karşısına çıkacaklar

Gazete Duvar'ın haberine göre, açlık grevinin 190'ıncı gününde görülecek dava için Gülmen ve Özakça'nın aileleri, "Onları bu davada yalnız bırakmayalım! Onlara destek verirken zarar görenleri, gözaltına alınanları ve hapsedilenleri yalnız bırakmayalım" açıklaması yaptı.

İlk kez hâkim karşısına çıkacak eğitimcilerin davası 14 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da Ankara Adliyesi’nde görülecek.