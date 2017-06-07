Gülmen ve Özakça için yeryüzü sofrası

Gezi Parkı eylemleri sürecinde ortaya çıkan ‘yeryüzü sofraları’ bu kez açlık grevine cezaevinde devam eden eğitimci Nuriye Gülmen ile Semih Özakça için kuruldu. Açlık grevi eylemlerinin 90'ıncı gününde "Açlığımızla açlığınızı paylaşıyoruz" denerek yeryüzü sofrası kuruldu.

Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen onlarca vatandaş cadde üzerine kurdukları sofra ile iftar yaptı. 15 gündür açlık grevinde olan Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça, tutuklu eğitimcilerin kurulan sofraya çok sevineceklerini söyledi. Özakça, Gezi Parkı eylemlerinde feyz aldıklarını söyleyerek sözlerine şunları ekledi:

"Bu bizim hakla bir bütün olduğumuzun göstergesi. Bizim için yemek çok mekanik. Yemek yememek meselesi değil, direniş hali. Dolayısıyla sofra da kuruyoruz, iftar da veriyoruz. Saraylar otellerde değil, halk nasıl yeyip içiyorsa öyle olduğunu göstermek istedik. Biz kazanacağız.”

"Polisler benim öğrencim yaşında"

KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ ise şunları söyledi:

“Bizi itip kakmalarına rağmen öylece duruyoruz. Dün oradaki genç polislere yazık bunlar benim öğrencilerim yaşında dedim. Bugün acıdığım polislerden bir tanesi gözümün içine portakal gazı sıktı. İnanılmaz bir şey. Biz işimizi istemekten başka hiçbir talepte bulunmadık. Bize zulmetmeye devam ediyorlar. Bu sofra vicdanların, Nuriye ile Semih’in açlığının sofrasıdır. ”