Gülmen ve Özakça için yeni girişim

40 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için aydınlar bir kez daha arabuluculuk girişiminde bulunacak. Yeni kabine ile görüşmeyi Akın Birdal yürütecek.

İşe iade talebiyle 140 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevlerinin 140. gününde. Eğitimciler 23 Mayıs’tan bu yana Sincan F Tipi Cezaevi’nde tutuluyor. Kabinenin değişmesinin ardından 140 günü geride bırakan eğitimciler için yeni girişimlerin yapılması bekleniyor.

DW Türkçe’ye konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) eski başkanlarından Akın Birdal ‘devlete daha önce yaptıkları başvurulara bir yanıt alamadıklarını’ belirterek, “Ne yazık ki muhatap bulamadık. Ama şimdi bir kabine değişikliği oldu. Ve şimdi biz, Zülfü Livaneli ve bir grup arkadaş olarak, yeniden başvuracağız” dedi.

“Arkadaşlarımızın aramıza dönmesi konusunda çaba göstereceğiz” diyen eski milletvekili Birdal, Gülmen ve Özakça’nın “ölümün kıyısından çekilmesi” gerektiğini belirtti. Birdal, “Onları yaşatabilirsek umudu, geleceği, direnişi de yaşatacağız ve hak arama kanallarını da açmış olacağız” diye ekledi.

Türkiye’de 1996 ve 2000 yıllarında düzenlenen açlık grevlerinde de arabuluculuk yapan Birdal, Gülmen ve Özakça’nın durumuyla geçmişteki eylemler arasındaki en önemli farkın karşılarında bir muhatap bulamamak olduğunu belirtti. Arabuluculuk girişimleri konusunda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın aileleriyle diyalog içinde olduklarını belirten Birdal, “Aileye rağmen herhangi bir adım atılmasını doğru görmüyoruz. Arkadaşlarımız işlerine geri dönmeden, bu direnişin hangi yolla olursa olsun kırılmasını da doğru görmüyoruz” dedi.