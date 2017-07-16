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Gülmen ve Özakça için yapılan çağrıya Sabah yazarından tepki çeken yanıt: Cezaevine 2 dürüm yollayabilirim

Esra Özakça, açlık grevleri için “Herkes yapabileceğini artık yapmalı” demişti

16 Temmuz 2017 22:52

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle eylem başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 130. gününe girdi. Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmasının ardından kendisi de açlık grevine başlayan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, açlık grevlerinin kritik noktaya geldiğini söyleyerek “Herkes yapabileceğini artık yapmalı” çağrısında bulundu.

Esra Özakça’nın bu mesajı üzerine  Sabah gazetesi Brüksel Temsilcisi Mehmet Solmaz’dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Solmaz, Twitter hesabından "Cezaevine 2 dürüm yollayabilirim" diye yazdı.

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