Gülmen ve Özakça eylemi nedeniyle yargılanan 33 kişiye beraat

KHK ile işlerinden atıldıktan sonra, "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek olmak için Kadıköy'de yaptıkları eylem sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 33 kişi için ilk duruşmada beraat kararı verildi.

Duvar'da yer alan habere göre “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa” muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celsesine tutuksuz yargılanan 20 kişi ile avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu bulunan avukat Berkin Timtik, Emine Cansever ve Tolga Akyıldız, tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemi ile katıldılar.

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"Nuriye ve Semih ölmesin diye oradaydık"

Mesleklerinden KHK ile ihraç edilen Gülmen ve Özakça’nın başlattıkları açlık grevine destek vermek amacıyla her hafta Kadıköy’de yapılan basın açıklamasına katıldığını söyleyen Timtik, Nuriye ve Semih’in avukatı da olduğunu belirterek, “Nuriye ve Semih ölmesin diye oradaydık” dedi. Barkın Timtik, Anasayal hakkını kullandığını, suç işlemediğini söyledi.

Diğer sanıklar da anayasal haklarını kullanarak basın açıklamasına katıldıklarını, suç işledikleri yönündeki iddiayı kabul etmediklerini belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

"Suçun unsurlar oluşmadı"

Sanık avukatları da müvekkillerinin suç işlemediklerini, anayasal haklarını kullandıklarını belirterek beraat kararı verilmesini istediler. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığını belirterek ile tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Davada yargılananlar ve avukatları duruşma çıkışı adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşana avukat Gökmen Yeşil şunları söyledi:

“Nuriye ve Semih’in açlık grevlerinin 149. ve 150. günlerine denk gelen haftalarda yapılan açıklamalara saldırı olmuştu. Polisin dayatması şuydu; Nuriye ve Semih demeyeceksiniz, Nuriye ve Semih’in adını anmayacaksınız. Fakat hak savunucuları, Nuriye ve Semih’in dostları Nuriye ve Semih demekten vazgeçmediler. İki kamu emekçisinin ve onların nezdinde mücadele eden, sokağa çıkan tüm kamu emekçilerinin sesi olmaya devam ettiler. Bugün bu yargılanmaya çalışıldı. Ancak yargılamayı yapan mahkeme basın açıklaması yapan kişilere, Nuriye ve Semih’in dostlarına bu hakkı bir kez daha teslim etti. Müvekkillerimiz ilk celsede beraat etmiş bulundular. Nuriye ve Semih yaşasın diyoruz.”