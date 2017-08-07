Gülmen ve Özakça açlık grevinin 152. gününde: Ağır tecritteyiz!

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eylem başlatan ve şuanda Sincan Cezaevi'nde yatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, açlık grevinde 151 günü geride bıraktı. Avukat Aytül Kaplan, günde 7 saat olan avukat görüşünün 2 saate düşürüldüğünü belirterek eğitimcilerin “Ağır tecritteyiz” mesajını paylaştı.

Açlık grevlerinin 152'nci gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için baskı artıyor. Ailelerinin açık görüşleri hastaneye kaldırılmaları nedeniyle engellenen Gülmen ve Özakça’nın avukat görüşlerinde de kısıtlamaya gidildi. Gülmen ve Özakça’yı hastanede ziyaret eden avukat Kaplan, günde yedi saat olan avukat görüşünün iki saate düşürüldüğünü ve cezaevi memurlarının, görüş kısıtlamasını “Gülmen ve Özakça’nın enfeksiyon kapmamaları için” diyerek açıkladığını belirtti. Kaplan, “Bunu söylemesi gereken doktordur. Sağlıklarıyla ilgili bir durum hakkında infaz memurları karar veremez” dedi.

"Ağır tecritteyiz"

Gülmen ve Özakça ise hastaneden avukat Kaplan aracılığıyla “Biz hasta değiliz. Hastaneye gitmek gibi bir talebimiz de olmadı. Hapishanedeyken tecritteydik; ama burada ağır tecritteyiz. Hem psikolojik hem de fiziksel savaş yürütüyorlar bize karşı” mesajını gönderdi.

Öte yandan, Yüksel Caddesi’nde 271’inci gününe giren “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde açıklama yapmak için Konur Sokak’ta toplananlara karşı önce sokak kapatıldı, ardından da müdahale edildi.