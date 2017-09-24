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Gülmen ve Özakça 200 gündür açlık grevinde

"Perihan Teyze' olarak bilinen 75 yaşındaki kadın, dün Yüksel Caddesi'nde Gülmen ve Özakça için oturma eylemi yaptı, gözaltına alındı

24 Eylül 2017 11:14

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattığı açlık grevi, bugün (24 Eylül 2017) 200'üncü gününe girdi.

Özakça ile birlikte 23 Mayıs'ta tutuklanan Gülmen’in, sosyal paylaşım hesabında “Gerçekleri söylemek suç değildir. Ahmet Şık serbest bırakılsın” pankartı tutan fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşıma, “Umut biziz! Gerçekleri söylemek suç değildir! Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın! 25 Eylül’de Çağlayan Adliyesine" dendi.

Avukatlara gözaltı

Gülmen ile Özakça’yı savunan avukatlar, 14 Eylül’de Ankara Adliyesi’ndeki davadan önce gözaltına alındı, Gülmen ile Özakça için tutukluluğun devamına karar verilen davada yer alamadı. Gülmen - Özakça davası sonrası hâkim karşısına çıkan 14 avukat tutuklandı. Avukatların 7 ayrı hapishaneye dağıtıldığı belirtildi.

Avukatlardan Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal; Burhaniye T Tipi, Şükriye Erden, Didem Ünsal; Karabük T Tipi, Naciye Demir, Barkın Timtik, Zehra Özdemir; Bolu T Tipi, Yağmur Evin, Ebru Timtik; Balıkesir T Tipi, Ayşegül Çağatay, Aycan Çiçek; Düzce T Tipi, Özgür Yılmaz; Edirne T Tipi, Süleyman Gökten; Tekirdağ 1 No’lu ve 30 günlük açlık grevinde olan Engin Gökoğlu Tekirdağ 2 No’lu cezaevlerine yerleştirildi. Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada “Bu hukuksuzluk derhal sona erdirilmelidir” dendi.

Yüksel'de müdahaleler devam ediyor

320 gündür süren Yüksel Caddesi eylemlerinde müdahaleler devam ediyor. Dün “Açlık grevinin 199. günü. Nuriye ve Semih işe geri alınsın” ve “Halkın avukatları onurumuzdur. Nuriye ve Semih’in avukatları serbest bırakılsın” pankartı açan eylemciler, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı. Yüksel Caddesi eyleminin ardından “Perihan teyze” olarak bilinen 75 yaşındaki kadın “Nuriye ve Semih için adalet” pankartıyla birlikte Ankara Adliyesi önünde oturma eylemi yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu, 75 şayındaki kadın gözaltına alındı.

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