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Dünya

Gülmek acıyı azaltıyor ANKARA (A.A)

14 Eylül 2011 18:26

-Gülmek acıyı azaltıyor ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - İngiltere'de yapılan bir araştırmada, dostlarla birlikte kahkahalarla gülmenin, beyne hücum eden uyuşturucu etkili moleküller sayesinde acıyı azalttığı belirlendi. İngiliz Bilimler Akademisi'nin yayın organı Proceedings of The Royal Society B'de yayınlanan araştırmada, uzmanlar "Mr Bean" veya "Friends" gibi komedi dizileri ile golfle ilgili ya da hayvanlar belgeseli gibi mizahi olmayan yayınları izleyen gönüllülerin acılara tepkilerini laboratuvarda ölçtü. Deneklere acı hissi, şarap buzluğunun soğuğu veya kolu sıkıştırmaya yarayan turnike ile verildi. Araştırmacılar ayrıca Edinburg Festivali sırasında bir komedi ve bir dramatik oyunu izleyen gönüllüler üzerinde test yaptı. Tiyatro oyunundan hemen sonra gülmenin acı hissini azaltıp azaltmadığını görmek için denekler, görünmez bir sandalyede oturuyormuş gibi dizleri katlanmış sırtları duvara yaslanmaya davet edildi. Araştırmaya göre, 15 dakika gülmek acıya toleransı yüzde 10 civarında azaltıyor.  Buna karşılık mizahi olmayan yayınları izlemenin acı hissinde hiçbir etkisi olmuyor.

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