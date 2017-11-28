Güllüoğlu'nun 8 mağazasını devralan Hasan Gültekin'in son mağazasına da kayyım atandı

15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce Faruk Güllüoğlu’nun 8 mağazasını devralan Hasan Gültekin’in son şirketine da kayyım ataması yapıldı. HG Mağazacılık şirketinin denetimi de TMSF’ye geçti.

Baklavacı Faruk Güllüoğlu’nun bazı şubelerini devralan ve ‘Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacısı’ markası ile faaliyet gösteren Hasan Gültekin’in iki şirketine daha önce kayyum ataması yapılmıştı. HG Mağazacılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de TMSF denetimine geçti. Şirketin yönetimine TMSF yöneticisi Ali Hıdıroğlu atandı.

Devir işlemi şüpheli bulunmuştu

Hasan Gültekin’e ait olan Lezzet Mağazacılık ve Yiyecek San. Tic. A.Ş. ve Büyük Avrasya Lezzetli Tatlar Gıda San. Tic. Limited Şti., Aktif Mağazacılık TMSF bünyesine geçmişti. Hasan Gültekin, 15 Temmuz darbe girişiminden önce, tutuklu yargılanan Faruk Güllü’ye ait Faruk Güllüoğlu’nun 8 mağazasını devralmıştı. Darbe girişimi sonrası Güllü’nün şirketlerine kayyım ataması yapılmıştı. Yürütülen soruşturma sonrası Gültekin’in şirketlerine de kayyım ataması gündeme gelmişti.