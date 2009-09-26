Güllüoğlu, ABD'de ikinci şubesini açıyor

Güllüoğlu, New York Brooklyn'in ardından, Amerika;daki ikinci şubesini Manhattan'da açıyor.

Güllüoğlu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı M. Nejat Güllü;nün katılımıyla bugün Manhattan'da açılacak ikinci şubenin, Baklava & Cafe konseptiyle hizmet vereceği kaydedildi.

Geleneksel Türk tatlılarını Amerika'da tanıtıyor olmaktan duyduğu gururu ifade eden M. Nejat Güllü, yaptığı değerlendirmede, Amerika başta olmak üzere yurt dışında açacakları Güllüoğlu şubeleri ile Türk kültürünü ve mutfağını dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

Nejat Güllü, ''New York Brooklyn'de açtığımız ilk şubemize çok yoğun talep ve iyi dönüşler aldık. Türk tatlıları, Amerikalıların damak tadına hitap ediyor. Önümüzdeki günlerde zincire yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz'' dedi.

Manhattan'da açılan şubeye ürünlerin Türkiye'den gideceğini belirten M. Nejat Güllü, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

''Ürünlerimiz donmuş olarak, Türkiye'den soğuk zincir bozulmadan, konteynırlarda Amerika'daki soğuk depolara gidiyor. Günlük olarak, soğuk depolardan çıkarılan baklavalarımız, Türkiye'den gönderdiğimiz eğitimli ustalarımız tarafından fırında pişirilerek, servise hazır hale getiriliyor. Türk baklavasını dünyaya tanıtmak için çıktığımız bu yolda, hedeflerimize ulaşmak için eğitimli ve tecrübeli ekibimizle çok çalışıyoruz ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kalite, kalite ve kalite diyoruz. Kalite ve Türk misafirperverliğiyle sunacağımız hizmetimiz ile Amerikan halkı birbirinden lezzetli tatlılarımızı çok beğenecek.''