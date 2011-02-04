-GÜLLÜK BELEDİYE BAŞKANINA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA MUĞLA (A.A) - 04.02.2011 - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Beldesi Belediye Başkanı Aytunç Kayrakçı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Kayrakçı'nın yürütülen soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırıldığına dair İçişleri Bakanlığı'nın yazısı Milas Kaymakamlığına ulaştı. Kaymakamlık yetkilerinin görevden uzaklaştırma yazısını Kayrakçı'ya tebliğ ettikleri öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Güllük Belediye Başkanı Aytunç Kayrakçı, pazartesi günü konuyla ilgili bir açıklama yapacağını ve hakkında ortaya atılan tüm iddialara yanıt vereceğini söyledi.