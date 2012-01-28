-Gülle atmada salon Türkiye rekoru kırıldı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona ererken, gülle atmada Hüseyin Atıcı, 19.25'lik derecesiyle salon Türkiye rekoru kırdı. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde, Ataköy Atletizm Salonu'nun testi niteliğindeki şampiyonada Hüseyin Atıcı 19.25 derecesiyle, 18.17 ile Ercüment Olgundeniz'e ait olan salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 16 yaşındaki gülleci Emel Dereli, büyük bayanlarda tek başına yarıştığı müsabakada 16.70'lik derecesiyle, genç bayanlar gülle atmada da yine tek başına yarışan 16 yaşındaki Seda Perçin 9.59'luk derecesiyle ilk sırada yer aldılar. Ücretsiz olmasına karşın müsabakalara az sayıda izleyici ilgi gösterdi. Salondaki ısıtma sistemi yeterli olmazken bazı seyirciler battaniyeyle tribünde oturdu. Bazı sporcular da soğuk hava nedeniyle mont giyerek ısındı. Bugünkü final yarışlarında oluşan dereceler şöyle: Büyük erkekler: Gülle atma: 1. Hüseyin Atıcı 19.25, 2. Kenan Yarım 12.41, 3. Sami Tolga Korkmaz 11.50 Büyük bayanlar: Gülle atma: 1. Emel Dereli 16.70 Üç adım atlama: 1. Sevim Sinmez 13.18, 2. Çağdaş Arslan 13.05, 3. Feride Sütçü Güner 12.69 Genç erkekler: Gülle atma: 1. Benhur Özübek 15.19, 2. Miraç Akpınar 14.67, 3. Ahmet Talan 13.63 Genç bayanlar: Gülle atma: 1. Seda Perçin 09.59 Yüksek atlama: 1. Kadriye Aydın 1.65, 2. Esmanur Alkaç 1.60, 3. Hanse Buse Çiftçi 1.50 Türkiye şampiyonasına yarın yapılacak yarışlarla devam edilecek.