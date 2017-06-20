Gülizar Tok'un katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası

22 yaşındaki Gülizer Turan’a tecavüz edip, boğazını keserek öldüren 44 yaşındaki Cengiz Dok, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Geçtiğimiz 14 Ağustos'ta Antalya'nın kepez İlçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürülen bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Gülizar Tok'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Antalya Toptancı Hali’nde hamallık yapan Cengiz Dok gözaltına alınıp tutuklandı.

Mahkeme sanığı, savcının talebi doğrultusunda ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Gülizar Turan’a nitelikli cinsel saldırı suçundan da sanığı 18 yıl hapse mahkum eden mahkeme, verilen cezada indirim de yapmadı.

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, Cengiz Dok ile öldürülen Turan’ın annesi Menekşe Kocabaş ve tarafların avukatları katıldı.

Cengiz Dok, mahkemedeki ifadesinde, olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Gülizar Turan’a rahmet dileyen Cengiz Dok, kendisinin olay günü maktülle para karşılığında ilişkiye girdiğini, ardından bu olayın meydana geldiğini söyledi. Gülizar Turan’a tecavüz etmediğini ve işkence yapmadığını savunan Dok, para karşılığı ilişkiye girdiklerini söyledi.

Gülizar Tok'un annesi Menekşe Kocabaş, "Melek yüzlü kızıma müjdeyi vermeye gidiyorum. Allah mahkemeden razı olsun. Sanığa verilen cezada hiçbir indirim yapmadı. Sanık karar duruşmasında utanmadan bir de kızıma iftira atıyor. Kızıma para verip ilişkiye girdiğini söylüyor. Öyle bir şey olsaydı, kızımın üzerinden para çıkardı. Bırakın para çıkmasını kızımın üzerinden kimliği bile çıkmadı. Gülizar’ın üzerinde ne kimliği, ne cüzdanı, ne telefonu bulundu. Cesedi bulunduğunda üzerinden hiçbir şey çıkmayınca kimliği belirsiz bir ceset olarak adli tıp morguna kaldırılmış," dedi.