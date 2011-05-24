-GÜLİSTAN SUBAŞI CİNAYETİNDE KARAR LONDRA (A.A) - 24.05.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda geçen yıl vurularak öldürülen Türk vatandaşı Gülistan Subaşı cinayeti ile ilgili iki kişi suçlu bulundu. İngiliz Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargıç, on altı yaşındaki Santre Gayle'i 200 sterlin (yaklaşık 500 TL) karşılığında Subaşı'yı öldürmekten, 22 yaşındaki Izak Billy'i ise öldürmekle tehdit etmek ve cinayetten suçlu buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında Subaşı'nın eski eşi Serdar Özbek'in de bulunduğu diğer üç kişi ise cinayetten sorumlu tutulmadı. Santre Gayle'in cinayeti para karşılığında işlediği ve İngiltere'deki Türk toplumuyla hiçbir bağlantısı olmadığı için bu cinayeti işlemekle görevlendirildiği ortaya çıktı. Gayle'in daha önce hırsızlık gibi çeşitli suçlara karıştığına da dava sürecinde dikkat çekildi. Gülistan Şubaşı'nın dokuz yaşındaki oğullarını Türkiye'ye kaçıracağı gerekçesiyle cinayeti azmettirdiği iddia edilen eski kocası Serdar Özbek (28), dava sonucunda cinayetle suçlanmadı. Yirmi altı yaşındaki Gülistan Subaşı, geçen yıl Mart ayında annesine evinin çalınan kapısını açmış ve bir kişi tarafından göğsünden vurularak öldürülmüştü. Subaşı'nın, Özbek'le ilişkisinin sona ermesinin ardından dokuz yaşındaki oğlunu Londra'da babasıyla bırakarak Türkiye'ye döndüğü ve Türkiye'de yeniden evlenmeyi planladığı bilgisi İngiliz basınına yansımıştı. Gülistan Subaşı'nın annesi Döndü Subaşı, mahkemeye verdiği ifadede, "Kızımın gözlerimin önünde öldürülmesi korkunçtu, bu, yaşamımdan ve sağlığımdan çok şey götürdü" dedi. Bu arada İngiliz haber kanalları mahkemede de kanıt olarak izletilen, katilin kapıyı çaldığı ve ateş ettiği anın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine bültenlerinde yer veriyor. Yargıcın, cinayetle suçlu bulunan Gayle ve Billy'nin cezalarını bugün açıklaması beklenirken ömür boyu hapis cezası verilebileceği bildiriliyor.