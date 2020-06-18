Gülistan Doku'nun ailesinden suç duyurusu: Zainal Abakarov tutuklanmalı

Tunceli’de, 5 Ocak’tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu (21) arama çalışmaları devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru ile, Gülistan’ın kaybolmasında şüpheli olduğu öne sürülen erkek arkadaşı 23 yaşındaki Zainal Abarakov’un tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Doku’nun ailesi, tüm delillerin toplanması ve etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için bir kez daha Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı. Avukat Ali Çimen, Doku’nun akıbetinin ortaya çıkması için sanık Zainal Abarakov’un biran önce tutuklanması gerektiğini vurgulayarak, “Pandemi süreci nedeniyle bu talepte geç kalındı. Doku’nun olayı kayıp dosyası değil, cinayet dosyasıdır. Etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için bütün hukuk yollarına başvuracağız. Doku, ne göl de , ne de baraj da. Tüm delillerin toplanması için Zainal Abarakov tutuklanması gerekiyor” diye konuştu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan Doku ilesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Doku’nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi, hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devam edildi. Ancak Doku’ya ait bir ize rastlanılamadı.