Adalet Bakanlığı önünde gözaltına alınan Gülistan Doku’nun ailesi serbest bırakıldı

872 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun anne, baba ve ablası randevu talebinde bulunmak için gittikleri Adalet Bakanlığı önünde gözaltına alındı. Doku ailesi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Doku ailesi, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için başlattıkları ‘Adalet nöbeti’ni geçtiğimiz günlerde Ankara’ya taşımıştı. Doku ailesi, dün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşüp CHP ve HDP grup toplantılarını katılmıştı.

Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, bugün Adalet Bakanlığı önüne giderek randevu talebinde bulunmak istedi. Gülistan Doku’nun ailesi polis tarafından engellendi. Doku’nun annesi, babası ve ablası polisler tarafından gözaltına alındı.

Gazeteci Hayri Demir, sosyal medya hesabından gözaltına alınan Doku ailesinin sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığı duyurdu. Demir, Doku ailesinin “Adalet Nöbeti”ne devam etmek için Adalet Bakanlığı'nın önüne geçtiğini yazdı.

Doku ailesinin Adalet Bakanlığı önünde darp edilerek gözaltına alınmasına HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak tepki gösterdi. Beştaş, “Adalet ararken büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyalar. Sincan Fatih Devlet Hastanesi’ne muayene için götürüldüler. Bu acıya yeni acılar eklenmesin. Gülistan Doku nerede? Sorusu dünyada da Türkiye’de de kulaklarımıza her gün çınlıyor. Öncelikli talebimiz bu araştırma komisyonunun bütün gruplar tarafından kabulüdür. Diğeri de bu gözaltını derhal sonlandırın. Bunun hiçbir izahı yoktur" ifadelerini kullandı