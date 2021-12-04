Gülistan Doku'dan 700 gündür haber yok!

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana ulaşılamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada 700 gündür sonuç alınamadı. Kadınların katledildiğini gördükçe kardeşine dair korkularının arttığını söyleyen Aygül Doku, "Bu ülkede kadına karşı çok acımasızca davranılıyor ve katlediliyor. Biri metronun ortasında bıçakla biri kılıçla diğeri kadını öldürüp üzerine beton döküyor. Bir başkası çöp konteynerine atıyor. Bu durumları gördüğümde, Gülistan konusunda daha da çok korkuyorum” dedi.



Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Gülistan’ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve Sarısaltuk viyadüğü etrafında; AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile yapılan çalışmalara rağmen Gülistan'dan ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.



Aygül Doku, 700 gündür kardeşi Gülistan’ı aradıklarını dile getirerek, "Ben o günden beri Türkiye’nin gündemini çok yakından takip ediyorum. Bu ülkede kadına karşı çok acımasızca davranılıyor ve katlediliyor. Biri metronun ortasında bıçakla biri kılıçla diğeri kadını öldürüp üzerine beton döküyor. Bir başkası çöp konteynerine atıyor. Ben bu durumları gördüğüm zaman Gülistan konusunda daha da çok korkuyorum. Kız kardeşimin başına ne gelmiş olabilir, bu kadar gündür açığa çıkmayacak kadar? Ben ve ailem 700 gündür uyuyamıyoruz. Bunu sadece cümle kurmak için söylemiyorum, ne acılar çektiğimiz biz biliyoruz. Bir ayağımız burada bir ayağımız memleketimiz Diyarbakır’da. 700 gündür 'Gülistan Doku nerede?' diyorum. Bugün tekrar 'Nerede' diye sorarak bütün ülkenin Gülistan’a sahip çıkmasını istiyorum. Eğer bugün Gülistan bulunmuyorsa evinizdeki çocuklarınız güvende değil bunu da bilmenizi istiyorum. Her gün Gülistan’ı aramak ve nerede olduğunu öğrenmeye çalışmanın duygusunu nasıl tarif edip anlatacağımı bilmiyorum. Zainal Abarakow, Gülistan’ın hayatına girmeseydi biz bugün bu acıları yaşamıyor olacaktık” dedi.

Neler yaşandı? 5 Ocak Pazar günü, eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ile bir pastanenin önünde tartıştıktan sonra üniversiteye giden bir minibüsüne bindiği anlar mobese kameralarına takılan Gülistan'dan bir daha haber alınamadı. Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü'nden geçen bir başka aracın kamera görüntüsünde, Gülistan'ın köprü korkulukları ve bariyerler arasında otururken tespit edildiği görüntüler de basına yansıdı ve Gülistan'ın intihar etmiş olabileceği şüpheleri üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. 21 yaşındaki Gülistan için ailesi, 6 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu ve en son birlikte görüldüğü eski erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov'un bu olayda baş şüpheli olduğunu iddia ederek hakkında suç duyurusunda bulundu. 17 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde farklı tarihlerde birçok arama yapıldı. Baraj gölünde, 187 gün boyunca kıyıya yakın alanlarda, baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde yapılan arama çalışmalarında, farklı tarihlerde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşılmasına rağmen, Ağustos ortalarına kadar devam eden arama çalışmalarında Gülistan'a dair herhangi bir iz bulunamadı. 23 Eylül'de Gülistan'ın annesi, dayısı ve ablası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmenin ardından barajın suyu azaltılarak 15 Ekim'de yeni bir arama çalışması başlatıldı ama 38 günlük son arama da sonuçsuz kaldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise halen devam ediyor. İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal'in Temmuz ayında tamamladığı bilirkişi raporuna göre Gülistan'ın atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü altındaki suda söz konusu gün ve saatte "yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığı" tespit edildi. Ailenin avukatı Ali Çimen dw yaptığı bir açıklamada, bu raporla Gülistan'ın intihar ettiği tezinin çöktüğü; şüpheli Zaynal Abarakov'un eylemini kararlı bir şekilde tekrarladığı; Gülistan'ı alıkoyup tehdit ettiği; ona fiziksel baskıda bulunduğunun ortaya çıktığını söyleyerek şüphelinin tutuklanması gerektiğini savundu. Bu açıklamadan sonra, devam eden soruşturmanın belgelerini basınla paylaştığı için Doku ailesinin avukatı Ali Çimen hakkında da soruşturma açıldı. Hakkında soruşturma açılan bir diğer isim, baş şüpheli Zainal Abarakov'un üvey babası. Gülistan'ın kaybolduğu tarihte Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Birimi polislerinden biri olan üvey baba Engin Y. dosyada yer alan bazı belgeleri basınla paylaştığı için "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak gerekçesiyle" açığa alındı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kamu davası açıldı. Gülistan Doku'nun ailesi, suda bulunamayan kızlarının Zaynal Abarakov tarafından öldürülmüş olabileceğini söyleyerek Abarakov'un tutuklanmasını istiyor.