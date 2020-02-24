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Gülistan Doku'dan 51 gündür haber yok

Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalara katkı sağlaması amacıyla baraj gölünün debisi her gün belli bir ölçüye kadar düşürülüyor

24 Şubat 2020 16:48

5 Ocak'tan beri haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 51. günde devam ediyor

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 51'inci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığının sıfır olması nedeniyle arama yapılamadığından ekipler, bot ve teknelerle su yüzeyi ve kıyısında arama çalışması yapıyor.

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Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalara katkı sağlaması amacıyla baraj gölünün debisi her gün belli bir ölçüye kadar düşürülüyor. Debinin belli bir dönem daha düşürüleceği belirtilirken, ekipler, su altı araması için görüş uzaklığının açılmasını bekliyor. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

 

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