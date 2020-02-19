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Gülistan Doku 46 gündür kayıp

Arama çalışmaları devam ediyor

19 Şubat 2020 18:56

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 46'ncı gününde devam ediyor. 

Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu gerekçesiyle 4 gündür su altı dalışı yapılamazken, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması gerçekleştirildi. 

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. 

Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.

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