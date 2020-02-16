Gülistan Doku 43 gündür kayıp

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için bugünkü arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Dalgıçlar, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sudaki görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Ekiplerin, sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.