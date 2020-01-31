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Gülistan Doku 27 gündür kayıp | Abla Aygül Doku, yurt yetkilileri ile ilgili bazı iddialarda bulundu

31 Ocak 2020 15:59

Tunceli’de 27 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısında yurt yetkilileri ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Doku, kardeşi Gülistan’ın kaybolmadan önce 2 gün boyunca kaldığı yurda gitmediğini ve bu durumun yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak’ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır’da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan’ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Jandarma arama kurtarma timleri, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla bugün de arama çalışmaları devam etti.

Gülistan’ın arama çalışmaları 27. günde sürerken ablası Aygül Doku, dün düzenlediği basın toplantısıyla kardeşinin kaybolmasıyla ilgili süreci değerlendirdi.

Toplantıda Uzunçayır Baraj Gölü’nde bulunan Gülistan’a ait bir notu gazetecilerle paylaşan Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptıkları görüşmede savcının Gülistan’ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Z.A. ile ailesinin ifadelerinin tekrar alınacağını söylediğini aktardı.

Yurt yetkilileri haber vermemiş

Doku, kardeşi Gülistan’ın kaybolmadan önce 2 gün boyunca kaldığı yurda gitmediğini ve bu durumun yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak gününden önce 2 gün boyunca yurda gitmemiş. Normal şartlarda Gülistan 1 gün bile yurda gitmese yurt yetkililerinin bu durumu telefonla aileye bildirmesi gerekiyor.

"Çünkü bütün devlet ve özel yurtlar bunu yapmak zorunda. Gülistan’ın arkadaşı 2 gün boyunca yurda gelmediği için emniyete başvuruyor.

"Bu ihbarın ardından emniyet bizi bilgilendirdi. Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama sırasında su altında Gülistan’a ait bir not bulundu.

"Bulunan notta Gülistan, rektörlüğe iletmek üzere derslere her geç kaldığında hocası tarafından her geç kalma başına 5 TL para istediğine dair şikayetler yer alıyor."

 

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