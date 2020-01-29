Gülistan Doku 25 gündür kayıp | 50 kişiyle devam eden arama çalışmalarından sonuç yok

Tunceli'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 25'inci günde 50 kişilik ekip tarafından sürdürüldü. Arama çalışmalarına rağmen Gülistan Doku'dan hâla bir haber bulunamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu ve arama çalışması başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kadının cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. İlerleyen günlerde ise Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.



Arama çalışmaları 25'inci gününe girerken, bugünkü aramalar 50 kişilik ekip ile sürdürüldü. Uzurçayır Barajı Gölü'nde dalgıç polisler arama yaparken, jandarma arama kurtarma timleri de su altı kamerasıyla tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler karadan da arama kurtarma köpekleriyle Gülistan'a dair iz aradı.

Ne olmuştu?

3 haftayı aşkın süredir yürütülen arama çalışmaları sonucunda Gülistan’a dair bu zamana kadar ulaşılan bilgiler kaybolmadan önce bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Zainal Abarokov ile bir kafenin önünde görüştüğü ve daha sonra üniversite aracına bindiği MOBESE kamerası kayıtları ile Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde bulunan kendisine ait hastane reçetesi ile kaleme aldığı bir not bulunmuştu.

Bulunan notun intihar notu olarak servis edilmesinden sonra ailesi tarafından yalanlanmış, aile, “intihar” diye paylaşılan notun derse geç kalma karşılığında 5 TL alan hocasını şikayet eden kızlarının kaleme aldığı ikinci bir dilekçe olduğunu belirtmişti.

Su altından çıkarılan dilekçede “Bize baskı yarattığını dile getirdiğimiz takdirde… Durumu hala bizi ve arkadaşlarımızın kişiselleştirmesi bize ayrı bir baskı oluşturmaktadır. Ayrıca dilekçemizde belirttiğimiz gibi alanımızın dersinde verim alamamaktayız. Bu konuda kale alınmıyoruz…” ifadeleri yer alıyordu.