Gülistan Doku 189 gündür kayıp; ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti

Tunceli'de, 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 189'uncu günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Gülistan Doku için, Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde AFAD ekipleri su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde bot ile arama yaptı.

Ailesi, Erdoğan'dan randevu talep etti

Yapılan arama çalışmalarında Doku ile ilgili bir ize rastlanmadı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini belirterek, "Sanki bu olay gerçekten Tunceli'yi aşıyor hissine kapıldık. Cumhurbaşkanımızdan tekrar su altı arama çalışmalarının başlatılmasını da talep edeceğiz" dedi.

"O geceye ait çok önemli bir sır çözülemiyor"

Aygül Doku, kardeşi Gülistan Doku'nun telefonuna ait yeni HTS kayıtlarının geldiğini ve kayıtlarda Gülistan'ın kaybolmadan önceki geceden, sabaha kadar hep telefon ile uğraştığını belirterek, "Gülistan o gece sabaha kadar uyumamış. Saat 01.54'te, 02.14'te, 02.19'da, 04.19'da, 06.19'da ve 09.00'a kadar telefonu aktif. O saatlere kadar muhtemelen erkek arkadaşıyla konuşuyordu. Erkek arkadaşı bu verilere göre neden o geceyi aydınlatmıyor?



O gece sabaha kadar ne yaşandı ki Gülistan aktifti ve uyumamıştı? Bu sorular neden cevaplanmıyor neden aydınlatılmıyor. Demek ki o geceye ait çok önemli bir sır var ki, o sır çözülemiyor. Artık bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. 189 gündür hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Belki de kızımız zorla bir yerde tutuluyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Bu zamanın artık daha çabuk ilerlemesini istiyoruz. Bir HTS çalışması 7 ayımızı aldı. Bir görüntü vardı hâlâ çözülmedi" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.