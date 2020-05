Gülistan Doku 101 gündür kayıp | Abla Aygül doku: Bulana kadar asla vazgeçmeyeceğiz; bu dosya kapanmayacak

Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Esma'dan sonra daha da emin oldum. Kardeşim intihar etmedi" dedi. Avukat Ali Çimen, ise "Doğal şüpheli Zeınal Abarakov'dur dosya tamamlanana kadar tutuklanmalıdır" diye ekliyor.

“Evimizin küçüğü, gözbebeğimizdi. İdealleri yarına dair hayalleri vardı. Hayat doluydu benim kardeşim, intihar edecek biri değildi. Başarılıydı, okuduğu bölümü çok seviyordu, çünkü çocukları çok severdi. Kendisi de çocuktu zaten….” Bugün 101 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, söylüyor bu sözleri.

Aygül Doku: Algı oluşturulmaya çalışıldı

bianet'ten Ruken Tuncel'in haberine göre 7 Nisan’da Gülistan’ın intihar ettiği söylenilen noktadan yarım kilometre uzaklıkta Esma Kılıçarslan’ın, cansız bedeni bulunuyor. Doku Ailesi, o günden sonra çok daha emin oluyor: “Gülistan intihar etmedi, zorla kaybedildi”

Öfke dolu Aygül Doku, “İntihar algısı oluşturulmaya çalışıldı” diyor, bundan sonrasına şöyle devam ediyor: “Kardeşim her şeyini paylaşırdı bizimle gizlisi saklısı yoktu. Ama bu Zeınal (Abarakov) adlı adamdan hiç söz etmedi. Niye anlatmadığını bilemiyoruz. Akranı olan çok yakın olduğu kuzenlerimize bile söylememiş.

Baskıcı değiliz, Gülistan baskıyla büyümedi. Niye anlatmadı adam mı istemedi, ya da kendisi mi emin değildi bilmiyorum. 7-8 aylık bir arkadaşlıkmış ve sürekli Gülistan’a baskı uyguluyormuş, ‘oraya gitme, şununla konuşma, şunu giyme’ şeklinde. Gülistan bunları söylemiş arkadaşlarına bu baskı ve tartışma nedeniyle ayrılmışlar zaten.

"İntihar edecek kişi makyaj malzemesi mi alır?"

Ben en son cuma günü konuştum Gülistan’la. ‘Ne yapıyorsun’ dedim. ‘Sınavlarım var abla ders çalışıyorum’ dedi. Sesi gayet güzeldi, bir sıkıntısı sorunu varmış gibi değildi. Ablasıyım ben, kardeşimin morali bozuk olsa anlamaz mıyım? Hele de intihar edecek kadar kötüyse…

“İnsan arkadaşının bile sesinden moralinin bozuk olduğunu anlıyor, değil mi? Ama yok değildi. Bir hafta önce KPSS kitapları alıyor. Cuma günü alış veriş yapıyorlar dolabında açılmamış makyaj malezemeleri var. İntihar edecek insan gidip makyaj malzemesi mi alır?

"Ne olduysa cumartesi günü oldu. Gülistan’ın cumartesi günü bile planları var. Ders vermeye gidecek. Arkadaşıyla konuşuyor akşam ona gideceğini söylüyor.

"Aile çelişkili ifade veriyor"

“Fakat daha sonra bu Zeınal arıyor. Çocuğun ailesinin evinde görüşüyorlar. Annesi, üvey babası hepsi o akşama dair farklı çelişkili ifade veriyorlar. Gülistan, o gün o evden çıkıyor. Arkasından giden Zeınal Gülistan’ı yolda yakalıyor. Zorla arabaya bindirmek istiyor, bağırıyor. Ardından polis geliyor. Gülistan oradan ayrılıyor ve bir hocasının evine gidiyor.

“Hocası ifadesinde Gülistan’ın geldiğinde renginin kireç gibi olduğunu ve çok korktuğunu anlatıyor. Tartıştıklarını, eve bırakmak istediğini ama kabul etmediğini ve polisin geldiğini söylüyor hocasına.

"Gözaltına dahi alınmadı"

“Gece Gülistan mesaj atıyor ‘korkuyorum’ diye ‘niçin attı bu mesajı’ diye soruluyor. ‘Bilmiyorum’ diyor Zeınal. Ama bütün bunlara rağmen, ifadesi alınıp bırakıldı. Ertesi gün yine Gülistan’ı arıyor çalıştığı kafeye geliyor. Kapının önünde konuşuyorlar, Gülistan’a bağırıyor.

"Sonra kafeden çıkıyor Gülistan ve dolmuşa biniyor. Telefon sinyali en son köprüde alınıyor. Orada bir de görüntüsü var köprünün üzerinde oturuyor. Bunlardan kaynaklı ‘intihar etti’ denildi. Bu algı oluşturuldu fakat bunun dışında başka deliller, görgü tanıkları var. Herkesin gözünün önünde Gülistan’a bağırıyor. Bir önceki gün polis dahi geliyor ama gözaltında dahi tutulmuyor.

"AİHM'e kadar gideceğiz"

"Biz Esma'dan sonra çok dahi eminiz kardeşim intihar etmedi. Esma, kaybolduktan 15 gün sonra Gülistan'ın görüldüğü köprüye çok yakın yerde bulunuyor ama Gülistan yok. Zaten arama çalışmasını yapan AFAD uzmanları da bunu söylüyor. 'Suda akıntı yok eğer bu suya atlamış olsaydı şu ana kadar bulmuş olurduk' diyorlar.

"Biz Gülistan'ı bulana kadar asla vazgeçmeyeceğiz. Bu dosya kapanmayacak. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz ama Gülistan'a ne olduğunu bulacağız.

Avukat Çimen: Zeınal Abarakov tutuklanmalı

Dosyayı bir ay önce alan Doku Ailesi'nin Avukatı Çimen de, Gülistan'ın intihar etmiş olamayacağını vurguluyor ve şöyle devam ediyor:

"Dosya intihar üzerinden yürütülmüş, buna tek delil ise telefon sinyalinin 12.21'de köprü üstünde kesilmiş olması. Fakat sinyal kesildikten iki saat sonra bir aracın kamerasına takılıyor. Yine saat 16.40 gibi üniversite çalışanı iki görevli yol üstünde araçla geçerken, Gülistan'ın şehir merkezine doğru yürüdüğünü gördüklerini söylüyor.

"Dudak okuması yapılmamış"

"Dersim güvenliğin üst seviyede olduğu bir şehir, her mahallede her sokakta güvenlik kamerası var. Ama fakat her nasıl oluyorsa; Gülistan'ın kaybolduğu o saatlerde Zaınal'ın nerede olduğu görülemiyor. 16.00 ve 19.00 arası çok kritik saatler bu adamın o saatte nerede olduğunu bilen yok.

"Kendisi de ispatlayamıyor. Spor salonunda olduğunu söylüyor, fakat spor salonu sahibi 15.00 gibi geldiğini ve yarım sonra çıktığını söylüyor. Kafenin önünde ciddi bir tartışma var. Bayağı sert davrandığı anlaşılıyor. Dudak okuması yapılmamış bunu talep ettik. Saat beş gibi Gülistan'ın bir arkadaşı Zeınal'dan Gülistan'ı soruyor 'O bunu hak etti. Başıma neler getirdi' diye cevap veriyor.

"Er geç ortaya çıkacak"

"Yine cumartesi akşamı, sokak ortasında Gülistan'ı zorla kolundan tutup arabaya bindirmeye çalışırken, bir vatandaş görüyor. Polise haber veriyor. İfadesinde 'kızın korku dolu bakışlarını unutamıyorum' diyor. Ayrıca, ayrılmış olsan da kız arkadaşın kayboluyor her ne yaşamış olursan ol merak edersin. Fakat bu adam şehri terk ediyor. Bu yaşamın doğal akışına ters. Bu kişi doğal şüphelidir, dosya tamamlanana kadar üzerindeki şüpheler kalkana kadar tutuklanması gerekirdi.

"Fakat yapılmamış 90 gün önce yapılması gerekenler şimdi yapılmaya başlanıyor. Biz dosyanın intihardan değil, zorla kaybedilme ve cinayetten yürütülmesini talep ettik. Taleplerimiz kabul edildi. Düğüm bir yerde çözülecek Gülistan'a zarar veren kişi ya da kişiler er geç ortaya çıkacak."