Gülistan Doku 1 aydır kayıp | Dayı Kan: Savcı suda olduğunu, dalgıçlar ise suda olmadığını söylüyor

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Nur Kan soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirterek, “Savcı, Gülistan’ın yüzde 99 suda olduğunu; dalgıçlar ise yüzde 99 burada olmadığını söylüyor. Devletin bu yönde çalışması olmamış olsa, kesinlikle intiharı düşünmezdik” dedi.

Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, telefon sinyalinin son alındığı Sarı Saltuk Viyadüğü üzerindeki Sarısaltuk Köprüsü çevresindeki, Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile göle su sağlayan Dinar Deresi’nde arama yapılıyor. Dayı Mehmet Nur Kan, “Elazığ depreminden sonra köprüdeki arama çalışmaları neredeyse durdu. Öncesinde suya 6 saat dalış yapılırken şu an 2 saat arama yapılıyor. Savcı, Gülistan’ın yüzde 99 köprünün oradaki suda olduğunu söylüyor, orayı gösteriyor. Köprüye gidiyoruz dalgıçlar ve arama ekipleri ise yüzde 99 burada değil diyor. Soruşturma çok eksik” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, Kan, “Devletin söylediği gibi eğer intihar ise cesedimizi versin. İntihar değilse bize bir şey söylesinler. Devlet köprünün oradaki suya o kadar ağırlık vermiş ki, insan, ‘Demek ki bildikleri bir şey vardır’ diyor ve intiharı da değerlendiriyor. Ama bunu düşünmesek ‘yüzde yüz intihar yok’ deriz. Abarokov’un ailesi ile iletişim kurulmadı. Bir ay geçti elle tutulur bir açıklama yok. İnsan, ister istemez bu aile, ‘Gülistan’ı öldürüp bir yere mi gömdü’ diye düşünmüyor değil. Abarokov ve ailesi üzerinde yeteri kadar durulmadı” ifadesini kullandı.