T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülhane Parkı'nda duvar çöktü, 2 ölü

Enkaz altında kalan 7 kişiden 5'i kurtarıldı

04 Nisan 2016 15:36

Gülhana Parkı'nın Sarayburnu girişindeki bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucunda göçük altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi. Arama ve Kurtarma Ekipleri de (AFAD) şimdiye kadar enkaz altında kalan 7 kişiden 5'ini kurtarmayı başardı. 

Olayın duyulmasının ardından Gülhane Parkı'na çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçüğün toprak kaymasından meydana geldiği düşünülüyor. AFAD ekipleri ve arama kurtmar köpeklerinin göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çıkışta da gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Enkaz altında şu anda 2 kişi görünüyor. Başka var mı yok mu onları araştırıyorlar. Bir tanesi yaralı şu anda kurtarıyorlar. Oradaki duvarın yıkılması suretiyle olmuş ama niye yıkılmış araştırılıyor. Burası set üstü diye bilinen bir çay bahçesinin bir bölümü. Arkadaşlar incelemelerden sonra yıkılma sebebini de ortaya çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı

 

 

ETİKETLER

gülhane parkıduvar göçük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24