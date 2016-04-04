Gülhane Parkı'nda duvar çöktü, 2 ölü

Gülhana Parkı'nın Sarayburnu girişindeki bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucunda göçük altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi. Arama ve Kurtarma Ekipleri de (AFAD) şimdiye kadar enkaz altında kalan 7 kişiden 5'ini kurtarmayı başardı.

Olayın duyulmasının ardından Gülhane Parkı'na çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçüğün toprak kaymasından meydana geldiği düşünülüyor. AFAD ekipleri ve arama kurtmar köpeklerinin göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çıkışta da gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Enkaz altında şu anda 2 kişi görünüyor. Başka var mı yok mu onları araştırıyorlar. Bir tanesi yaralı şu anda kurtarıyorlar. Oradaki duvarın yıkılması suretiyle olmuş ama niye yıkılmış araştırılıyor. Burası set üstü diye bilinen bir çay bahçesinin bir bölümü. Arkadaşlar incelemelerden sonra yıkılma sebebini de ortaya çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı