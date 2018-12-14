Gülhane Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) – ANKARA’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi’nde yaptırılacak 2 bin 500 kişilik Gülhane Cami’nin temeli törenle atıldı.

Gülhane Külliyesi içerisinde 5 bin dönümlük araziye yaptırılacak Gülhane Cami’nin temel atma törenine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TBMM Meclis Anayasa Komisyon Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile çok sayıda davetli katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

‘KAPASİTEMİZİ ÇOK ARTTIRDIK’

Törende açılış konuşması yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin eğitim fonksiyonları Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi. Hastane hizmetleri Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Bu durumdan sonra Gülhane’yi biz biraz büyüttük. Kapasitemizi çok arttırdık. Bu cami Eylül 2019’da bitecek şekilde planlanıyor. Kısa süre içerisine burada güzel bir camiyi hep birlikte göreceğiz. Selçuklu mimarisini çağrıştıran tarzda çatılı bir cami olacaktır. İnşallah öğrencilerimize, hastalarımıza, refakatçilerimize ve onlara gelen ziyaretçilere hizmet verecektir. Katkı ve emek veren tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.\"

‘BU HAYIRLI HİZMETİ ALLAH KABUL ETSİN’

Önemli bir temel atma töreninde olduklarını söyleyen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “İnşallah kısa süre içerisinde camimiz hizmete girmiş olacak. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hayırlı hizmeti Allah kabul etsin” dedi.

‘REKTÖRÜMÜZ CEVDET ERDÖL’E ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

TBMM Meclis Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, “Bugün hep beraber hayırlı bir eserin temel atma törenindeyiz. Böylesine güzel bir eserin temel atma aşamasına getiren Rektörümüz Cevdet Erdöl’e özellikle teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

‘ÇOK FONKSİYONLU OLARAK BU CAMİYİ KULLANACAKLAR’

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Cami’nin temel atma töreni için buradayız” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, şöyle konuştu:

“İnşallah burada bu camimizde gençlerimiz, insanlarımız sadece namaz kılmakla yetinmeyecekler, ders çalışacaklar ve sohbetlerini gerçekleştirecekler. Çok fonksiyonlu olarak bu camiyi kullanacaklar. İnşallah camimiz kısa zamanda yapılır. Emeği geçen ve geçecek olan herkesten Allah razı olsun.”