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Güler’den ‘gayri meşru çocuk’a yalanlama

AK Parti Milletvekili Hilmi Güler, bir gazetede yer alan evlilik dışı ilişkiden çocuğu olduğuna dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - AK Parti Milletvekili Hilmi Güler, bir gazetede yer alan evlilik dışı ilişkiden çocuğu olduğuna dair iddiaların doğru olmadığını söyledi. 

Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Sabahattin Önkibar’ın gayri meşru çocuğu olduğunu iddia ettiği AK Parti Ordu Milletvekili Hilmi Güler, yazılı bir açıklama yaparak bunun doğru olmadığını söyledi. 

Sabahattin Önkibar’ı bizzat aradığını belirten Hilmi Güler, gazetecinin yanıltıldığını kabul ettiğini bildirdi. 

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler, açıklamasında şöyle dedi: 

''Yeniçağ Gazetesi 18.05.2011 günlü yayınında köşe yazarı olarak yazı yazan Sabahattin Önkibar'ın günlük köşe yazısında şahsımla ilgili gerçek olmayan bilgilere yer verilmiş ve suçlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Yazının yayınını takiben köşe yazarı tarafımca aranmış ve kendisine bu bilgilerin doğru olmadığı ifade edilmiştir. Kendisi de bu konuda yanıltılmış olduğunu kabul etmiş ve acilen bu haberi düzelteceğini bildirmiştir. 

Durumun hassasiyeti nedeni ile bu konuda kamuoyuna açıklama yapmak zorunluluğu oluşmuştur. Gerçek dışı haberi yazan, görsel, basılı ve internet ortamında haberi alıntı yaparak yayınlayan ve yayınlayacaklara ayrıca siyasi ve başkaca amaçlar için kullanacaklara karşı cezai, hukuki ve kişisel, yasal haklarımı saklı tutarak, köşe yazısı içeriğinin gerçekleri yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.'' 

Yeniçağ gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Hilmi Güler’in evlilik dışı ilişkiden bir çocuğu olduğu bilgisini kendisinin birinci eşinin yakınlarından öğrendiğini yazmıştı. 

Konuyu araştırdığını ifade eden gazeteci Önkibar, bu durumu teyid ettiğini de ifade etmişti. 



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