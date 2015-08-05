Gülerce: Zaman gazetesinin tüm sayfaları Gülen'e fakslanıyor, tek tek incelendikten sonra baskıya gidiyor

Bir dönem Gülen Cemaati'nin sözcüsü olarak anılan ve 17 Aralık öncesine kadar Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden biri olan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı başkanı Hüseyin Gülerce, "Zaman Gazetesi'nin tüm sayfaları Gülen'e fakslanıyor. O da tek tek inceliyor ve öyle baskıya gidiyor" dedi. AKP’nin iktidara geldiği andan beri Cemaat içerisinde dosyalar hazırlanmaya başladığını iddia eden Gülerce, “Şarap geldiğinde içine tuz atın, dinen bir sıkıntısı yok' denilmiş. Sadece göze batmamak ve gizlenmek için. TSK içerisindeki insanlara buna benzer önerilerde bulunulmuş. Bölgedeki 'abla' tabir edilen insanların başları açtırılmış” ifadelerini kullandı.

TVNET'te yayınlanan ve Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış Özel'e konuk olan Yazar Hüseyin Gülerce açıklamasında "Fethullah Gülen, Sayın Cumhurbaşkanına 'firavun' diyor, dünkü sohbetinde 'paranoyakça paralel diyenler' ifadelerini kullanıyor. Fakat çelişiyor. Devletin içerisinde, Zekeriya Öz'ün tweetinde zihniyete bakar mısınız? Kamu düzenini sağlama adına görev alması gereken savcı, PKK'ya sesleniyor. Gezi olaylarına katılsaydın keşke diye" şeklinde konuştu. Gülerce konuşmasına şöyle devam etti:

‘Şarap geldiğinde içine tuz atın’

Gülen, söylentilerine göre Peygamber Efendimiz'le görüşüyor, o nedenle masum. Öyle görünüyor. Yanlış karar alamayacağı düşünüyor. Bir bedende iki insan.

AK Parti iktidara geldiği andan itibaren yapı içerisinde dosyalar hazırlanmaya başladı.

'Şarap geldiğinde içine tuz atın, dinen bir sıkıntısı yok' denilmiş. Sadece göze batmamak ve gizlenmek için. TSK içerisindeki insanlara buna benzer önerilerde bulunulmuş. Bölgedeki 'abla' tabir edilen insanların başları açtırılmış.

'Ceketim bile yok' diyor, ama iki aşçısı var

Gülen, ilk baştan beri kafasında bir Türkiye kurmuş. Eğitim konusundaki nesillere sahip çıkma gayesi. Toplumun çok hoşuna gitti. Neredeyse bütün ilçelerde dershaneler var. İnsanlar biliyorlar bu dershaneye verildiğinde neler olduğunu. Lastik nerede patladı? Bu yetiştirilen başarılı insanların önemli kademelere gelmesi ile cazibe merkezi haline geldi. Ama sonra yanlışa gidildi. Büyüdükçe daha yok mu demiş Gülen. İslam'ın dışında bir yaşantıya da cevaz verilmiş, önemli noktaların kontrol halinde tutulması için. Evet sorular verildi. Ben şahidim. İngilizce sorular veriliyor örneğin. 2012'den itibaren düğmeye basılmış ve devlete karşı savaşa geçilmiş bir süreç.

'Ceketim bile yok' diyor, ama iki aşçısı var. Onun etrafında pervane gibi dönen insanlar var orada. Telif ücretleri gayet yüksek. Gerçek böyleyken yalan söylemler yöneltmeyin.

Her akşam, tüm sayfalar Gülen'e fakslanıyor. O da tek tek inceliyor ve öyle baskıya gidiyor."