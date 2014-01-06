Gülerce: 'Hizmet hareketi de yanlışlar yaptı’ şeklinde bir ifadem olmadı

Zaman gazetesi Yazarı Hüseyin Gülerce, önümüzdeki günlerde Gülen cemaatine yönelik büyük operasyonlar yapılacağını ileri sürerek, “Daha önce yaşanmamış bir operasyonu yaşayacağız. Pazartesi de başlayabilir, Uzakdoğu ziyareti sonrası da” dedi. Gülerce ayrıca, Gülen cemaatinin de yanlışları olduğu yönündeki sözlerini yalanlayarak, "Bugünkü Beyaz TV’deki programımda ‘Hizmet hareketi de yanlışlar yaptı’ diye bir ifadem olmadı. Hareketin değil, içindekilerin yanlışı olur. Dediğim, herkesin özeleştiri yapması, suhuletle hareket etmesi, hukukun içinde kalmasıdır. Haber yapılırken kayıt esas alınmalıdır" dedi.

‘Sünniler arasında bir ilk’

Gülerce, hükümetin Emniyet içerisindeki operasyonuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Çok büyük bir fırtına geliyor, diyorum. Bunu bazı siteler tehdit ediyor, diye veriyor. ‘fırtına geliyor’ dediğiniz zaman, tehdit değil, tedbirinizi alın, demektir. Ben ‘sıkı duralım’ diyorum. Bu olay ne Selçuklu’da yaşandı ne Osmanlı’da. Böyle yangın Sünniler arasında hiç yaşanmadı. Tedbir hükümete yönelik tabii. 700 bin polisin yeri değişti.”

Başbakan Erdoğan’ı “tahrik edenlerin olduğunu” öne süren Gülerce, yeni operasyonların yapılacağını belirtirken, “Paralel yapıya bir operasyon geliyor. Daha önce yaşanmamış bir operasyonu yaşayacağız. Pazartesi de başlayabilir, Uzakdoğu ziyareti sonrası da. Bu toplantıdan çıkan ana fikir, Başbakan’ın operasyon konusunda kararlı olması. Netice ne olursa olsun, büyük sıkıntılar yaşayacağız. Daha önce Hizmet Hareketine böyle bir bakış açısı olmamıştır. Bu olaydan yara almadan kimse çıkamaz” dedi.

Gülerce, cemaatin de yanlışlar yaptığını vurgulayarak, “Hizmet Hareketi de yanlışlar yaptı. Özeleştiri yapılmalı” ifadelerini kullandı. Gülerce, Fethullah Gülen’i yanlış yönlendirenlerin de olduğunu söyledi.

‘Yanlış yaptı demedim’

Gülerce Twitter’da ise şunları söyledi: “Bugünkü Beyaz TV’deki programımda ‘Hizmet hareketi de yanlışlar yaptı’ diye bir ifadem olmadı. Hareketin değil, içindekilerin yanlışı olur. Dediğim, herkesin özeleştiri yapması, suhuletle hareket etmesi, hukukun içinde kalmasıdır. Haber yapılırken kayıt esas alınmalıdır.”