Gülerce: Fethullah Gülen dönebilir

T24 - Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, “Gülen Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu” sorusu üzerine, “Bu soru sorulduğunda her defasında asıl Sayın Gülen’in kendisi cevaplamalı bu soruyu diye cevap veriyorum. Türkiye normalleşirse, böyle yargısız infazlar biterse, gerçekten hukukun hakim olduğu gerilimlerin bittiği bir ortam Sayın Gülen’in dönmesini kolaylaştıran bir ortam sağlar” dedi. Gülerce sözlerine şöyle devam etti: “Ben 2 ay önce Sayın Gülen’in yanındaydım. İlk defa kendisinden iki ay önce şöyle bir ifade duydum ‘Hüseyin Bey geldiğimde Edirne’yi görmek istiyorum’ dedi. Buradan anlıyorum ki Sayın Gülen gelmeyi çok istiyor.





CNN Türk ekranlarında yayınlanan 5N1K’nın konuğu, Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’ydi. Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Gülerce, hükümet kurulduktan sonra yapılacak olan yeni anayasanın Gülen’in dönüşünü belirleyeceğini söyledi.



Cüneyt Özdemir’in, Hüseyin Gülerce’ye Fethullah Gülen’in Türkiye’ye ne zaman döneceği sorusunu yöneltti. Gülerce Fethullah Gülen ile iki ay önce görüştüğünü ifade ederek “Biz sayın Gülen'in vatan hasreti çekmesine daha fazla müsaade etmemeliyiz.”dedi.



Bu soruya asıl cevap vermesi gereken ismin Fethullah Gülen olduğunu kaydeden Gülerce “Türkiye normalleşirse, gerilim düşerse gelebilir. İki ay önce Amerika'da kendisinin yanındaydım. Burada ilk defa size söylemiş olayım. Edirne üzerine konuştuk kendisiyle. 'Geldiğimde Edirne'yi dolaşmak istiyorum' dedi. Ben de Edirne'li olduğum için 'size refaket etmek isterim' dedim. Buradan da anlıyorum ki Sayın Gülen dönmek istiyor. Ama bunun Türkiye'nin gündemine oturmaması gerek. Biz bu konuyu daha az dillendirirsek Sayın Gülen'in dönüşü daha kolay olur. Seçim sonrası yeni anayasa üzerinden bir uzlaşma ve hoşgörü ortamı doğarsa ben Sayın Gülen'in döneceğini düşünüyorum. Türkiye'deki her şehrinden gelen bir parça toprağı saklıyor odasında. Biz sayın Gülen'in vatan hasreti çekmesine daha fazla müsaade etmemeliyiz” dedi.





