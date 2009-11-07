Güler Zere'nin ambulansı bozuldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından cezası kaldırılan ve Adana'dan İstanbul'a gelen Güler Zere, ambulansın yolda arızalanması üzerine başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Zere'nin Atatürk Havalimanından, tedavisinin sürdürüleceği hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulans yolda arızalandı. Bunun üzerine, başka bir ambulans gönderildi. Zere, ikinci ambulansla, tedavisinin sürdürüleceği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsüne getirildi.

Enstitü önünde toplanan bir grup, Zere'yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Zere, sedyeyle içeriye alınırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı.

-ZERE'NİN SAĞLIK DURUMU-

Güler Zere'nin tedavisinin sürdürüleceği Onkoloji Enstitüsü'nde görev yapan Uzman Doktor Yavuz Dizdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zere'nin, Cumhurbaşkanı Gül tarafından cezasının kaldırılmasının ardından kendilerine başvurduğunu söyledi.

Ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Dizdar, ''Zere'nin şu anda genel sağlık durumu kötü değil. Bakım açısından birtakım sıkıntılar var. Detayla ilgili diğer verileri, ancak pazartesi günü diğer tetkikleri yaptıktan sonra açıklayacağız'' dedi.

İÜ'nün, gelen hiçbir hastayı geri çevirmek gibi bir yaklaşımı olamayacağını kaydeden Dizdar, Zere için de gereken özenin gösterileceğini aktardı.

Güler Zere'nin avukatı Taylan Tanay ise uzun süre devam ettirdikleri mücadelenin kendilerini buraya getirdiğini, acı çektiklerini, ancak bugün umutlanmak için önemli bir zamanı yaşadıklarını söyledi.

Kendi seçtikleri hekimlere kavuştuklarını, ancak bunun hastalığın birinci yılında mümkün olabildiğini kaydeden Tanay, ''Zere, hastalığının ancak birinci yılında gerçek bir tedaviye bugün başlayacak. Zere'yi toplumsal muhalefet Balcalı'daki 10 metre karelik hücreden alabilmiştir. Zere açık şekilde katledilmek istendi. Zere hakkında verilen af kararı, onun dışarıda ölümü için verilmiş bir karardır'' ifadesini kullandı.

Tanay, ''Zere'nin ölmesinden korkulduğu için salıverildiğini'' iddia ederek, ''Zere, sağlık tablosu açısından zor bir noktada, ama herkesin inancı, Zere'yi iyileştirebileceğimiz yönünde'' şeklinde konuştu.