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Güler Zere serbest bırakılıyor

Cezaevindeki kanser hastası Güler Zere, serbest bırakılıyor. Adli Tıp’ın raporu sonunda Çankaya Köşkü’ne gidiyor.

05 Kasım 2009 02:00

Cezaevindeki kanser hastası Güler Zere, serbest bırakılıyor. Adli Tıp’ın raporu sonunda Çankaya Köşkü’ne gidiyor. Zere’nin babası, Dışişleri Bakanı’nın kendisini arayarak ‘Kızınız bırakılacak’ dediğini söyledi.

Adli Tıp, kanser tedavisi gören tutuklu Güler Zere'ye ilişkin raporunu tamamladı.

Raporda, Güler Zere'nin af kapsamında olduğu yönünde görüş bildirildi. Adli Tıp’ın söz konusu raporu yarın Çankaya Köşkü'ne gönderilecek.

Güler Zere, 14 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Zere'nin babası: Davutoğlu 'Kızınız bırakılacak' dedi

Güler Zere’nin babası Haydar Zere, NTV’ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu beni aradı. ‘Rapor Adli Tıp’tan çıktı ve Cumhurbaşkanı’na gitti. Kızın bırakılacak. Yarın ya da öbür gün serbest bırakılacak’ dedi. Başvuru yapılmasının üzerinden 2-3 ay geçti. Adli Tıp’ta gecikme yaşandı.

Şu anda kızımın yanında TAYAD üyeleri kalıyor. Annesiyle birlikte dün ziyarete gittik. Yanında 20 dakika kaldık. Durumu hiç iyi değil. Çok üzülüyoruz. Biz üzülünce o da üzülüyor. Kızım üç ameliyat geçirdi. Yemek yiyemiyor, serumla besleniyor. Sesi çok kısık çıkıyor, konuşamıyor. Serbest bırakılırsa kızımı daha teşekküllü bir hastaneye götüreceğiz.”

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