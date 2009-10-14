Güler Zere ameliyat oldu

Müvekkilini dün kaldığı hastanede ziyaret eden Aslan’ın verdiği bilgiye göre Güler Zere, 2 Eylül’de ikinci ameliyatını olmuş, ardından gözlem altına alınmıştı. Ancak 2 Ekim’de yapılan kontrolünde, kanserin sağ tarafına sıçradığı ve ‘agresif yayılma’ gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine 12 Ekim’de Zere, boynunun sağ bölgesinden ameliyat edildi.Aslan, dünkü ziyaret sonrası Zere’nin ayaklarından kelepçelenmiş halde yatağında yattığını anlattı.Aslan, hastaneden ve kendileri tarafından gönderilen tüm raporlara rağmen Adli Tıp Kurumu’nun Zere hakkında halen nihai raporu hazırlamadığındna yakınarak, “Durumu gittikçe ağırlaşıyor. Kanser hızlı bir ilerleyiş gösteriyor” dedi.Aslan’a göre Güler Zere’nin yaşama ihtimali de giderek düşüyor:“Yoğun bakım servisinde tutulan Güler yaşam savaşı verirken ‘kaçabilme’ ihtimali nedeniyle ayaklarından kelepçelenmiş durumda. Yürürlükte olmayan bir kanuna dayanılarak kelepçeler çıkartılmıyor. Hakkı olan özgürlüğünün gasp edilmesi yetmezmiş gibi morale en çok destek duyduğu günlerde kelepçe uygulamasıyla moralini bozmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylersek kimseye haksızlık etmiş olmuyoruz. Prosedür nedeniyle ağır işleyen işler, ‘doğru’ karar verilsin diye beklenen raporlar nedeniyle Güler’in ölmesi mi bekleniyor?”. Adli Tıp Kurulu, tahliyesi istenen Zere’yle ilgili son raporu, tedavi sonucu beklendiği için henüz tamamlamadı.