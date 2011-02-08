Güler ve Cerrah'a Hrant Dink suikasti sorulacak

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak aralarında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul Valisi Muammer Güler ile Trabzon Emniyet Müdürü Razaman Akyürek'in de bulunduğu 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Dink’in ailesi 17 Ocak 2011’da aralarında dönemin İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nün de bulunduğu görevliler hakkında soruşturma açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren savcılık, 28 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlattı.

Özel yetkili Cumhuriyet savcısı Mustafa Çavuşoğlu tarafından başlatılan soruşturma, Kamu Güvenliği Müsteşarı olan dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Osmaniye Valisi olan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, dönemin Trabzon Alay Komutanı Albay Ali Öz, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Metin Yıldız’ın da aralarında olduğu 28 kamu görevlisi hakkında yürütülüyor.



Dink ailesi memnun

Soruşturma kararını değerlendiren Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, cinayette ihmali olduğu öne sürülen kişiler hakkında başlatılan soruşturmayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirip, "Umarım bunun sonucugelecek" dedi.



DDK da harekete geçti

Öte yandan Dink'in öldürülmesine ilişkin 'kamu görevlileri' hakkında açılan yeni soruşturmanın ardından, cinayeti incelemeye alan Devlet Denetleme Kurulu da (DDK) harekete geçti.

DDK, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün verdiği talimat doğrultusunda Dink cinayetini incelemeye almış ve bu inceleme Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklama ile de kamuoyuna duyurulmuştu.

Dink ailesi ve avukatları ile geçtiğimiz hafta temasa geçen DDK, aile ile avukatların adres ve iletişim bilgilerini istedi. İletişim bilgilerini isteyen kurulun önümüzdeki günlerde Dink ailesi ve avukatları ile görüşeceği öğrenildi.





