Güler ve Cerrah yan yana mezar almış

İstanbul’da biri vali, diğeri de emniyet müdürü olarak yıllarca birlikte görev yapan Muammer Güler ile Celalettin Cerrah’ın 2009’da yan yana mezar yeri satın aldıkları ortaya çıktı.

İkilinin, İstanbul’un en eski mezar yerlerinden biri kabul edilen Eyüp’te Haliç sırtlarındaki Tokmaktepe Mezarlığı’ndaki yerlerini Hürriyet’ten Toygun Atilla buldu, görüntüledi.

Cerrah ve Güler’in yerleri mezarlığın hemen girişindeki 2’nci ada içinde yer alıyor. Mezarlığın ana kapısından girer girmez ziyaretçileri yolun sol başında ve sağ başında karşılayan mezarlıklar Muammer Güler ve Celalettin Cerrah’a ait. Aralarında 6-7 metrelik bir boşluk bulunan mezar yerlerini aradan geçen yol ayırıyor.

Cerrah ve Güler’ün mezar yerleri bu görüntüsü ile tüm mezarlığa hakim bir noktada bulunuyor. İki mezar taşında da isim yeri boş dururken, üzerinde Arapça ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazıyor. Cerrah’ın mezar taşı 2 ay önce kırılmış. Mezarlıkta karşılaştığımız mermer ustası Ahmet Doğan, Cerrah’ın kırılan mezar taşının üzerinde Güler’in mezar taşından farklı olarak C.C. harflerinin de bulunduğunu ifade ederek, mezar taşının 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldığını söylüyor.

AKP Milletvekili Muammer Güler, 2013’te İçişleri Bakanı olmuş, 17 Aralık operasyonu sonrasında görevinden istifa etmişti. Celalettin Cerrah ise 3 Temmuz 2013’te Valiler Kararnamesi ile Osmaniye Valiliği’nden alınarak merkeze çekildi.