Güler: Teröristle mücadele hiçbir zaman kesintiye uğramaz

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında "Terörle mücadele, teröristle mücadele hiçbir zaman kesintiye uğramaz. Bunun çözüm süreciyle de ilgisi yoktur" dedi. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Türk, Kabil'de yaptığı açıklamada görüşmeler sürerken Kandil'in bombalanmasını eleştirmşti.

Nevruz kutlamaları için alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili soru üzerine Güler, 21 Mart Nevruz şenliklerinin geçmişte olduğu gibi kardeşlik havasında, huzur içinde geçmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

“Biz, Nevruz'un alanlarda özgürlük içinde kutlanacağı, insanların kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği, herkesin Nevruz'u güzellikler içinde kutlayacağı bir ortam yaratmaya çalıştık. Bu sene de yapacağımız odur. Ama şiddete veya başka kanunsuz gösterilere dönüştürülmesi halinde, elbette bu hafta yapacağımız asayiş değerlendirme toplantısında ilgililerle bunları değerlendireceğiz ve bütün önlemleri alacağız. Zaten vilayetlerin aldığı önlemler var. Hassasiyet arz eden iller var. Bu konuda onlarla ilgili özel önlemleri de paylaşacağız. Ben bu seneki Nevruz'un geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı sıkıntıların tekrarlanmayacağı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

'Terörle mücadele, teröristle mücadele hiçbir zaman kesintiye uğramaz'

“Teröristle terörle mücadele, siyasetle müzakere. Bizim kesin yaklaşımımız budur. Sayın Başbakanımızın ifadesi de budur. Terörle mücadele, teröristle mücadele hiçbir zaman kesintiye uğramaz. Bunun çözüm süreciyle de ilgisi yoktur. Eğer terör devam ediyorsa ülkenin görevi vatandaşların can, mal, ırz ve tasarruf güvenliğini korumaktır. Bu konuda herhangi bir taviz söz konusu değildir ama biz bu çözüm sürecinde herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz. Devletin görevi neyse onu tabii ki sürdürmeye devam edecek.”



“Arkadaşlar ön bilgi verdiler, tespitlerini yapıyoruz. Daha önce de söylemiştim bu tip olaylarda bir eksiklik, bir ihmal varsa hem onun müsebbipleriyle ilgili gerekli uyarıları veya onunu gerektirdiği cezaları vermekle beraber biz, benzeri olaylarda nasıl davranılması gerektiğini, hangi konularda eksikliğimiz var nerelerde ilave önlemler alabiliriz bunu da değerlendiriyoruz. Meydana gelebilecek benzeri olaylarda ders vermesi bakımından da bu şekilde değerlendirme yapıyoruz. Kasıt tabii ki olmaz, biz kasıt olarak kesinlikle görmüyoruz. Müfettişler bize bir rapor getirecekler bizim derdimiz illa birilerinin peşine düşüp cezalandırmak değil. Önemli olan bu tip olaylarda dikkatli, özenli, ihmale yer vermeyen bir planlama içinde olmak. Bakalım kimler bu konuda hangi amaçla hangi kışkırtmalarla veya hangi tertiplerle böyle bir olay meydana gelmiş. Tek taraflı mıdır, başka tahrikler var mıdır onu değerlendireceğiz.”

Güler, PKK'nın elindeki kamu görevlilerinin durumuyla ilgili yeni bir gelişme olmadığını bildirerek, “Önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Elbette ki onların ailelerine kavuşmaları bizleri memnun eder” ifadelerini kullandı. (aa)