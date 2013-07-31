Güler, Somali'de yaralanan polis memurunu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Somali'de Türk Büyükelçiliği ek binasına yönelik saldırıda yaralanan polis memuru Mustafa Bozkurt'u ziyaret etti.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyaretinde Bakan Güler'e İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar da eşlik etti.

Güler, durumu hakkında bilgi aldığı Bozkurt'un en kısa zamanda diğer yaralı arkadaşlarıyla tekrar görevine dönmesini diledi. Güler, saldırıda hayatını kaybeden Sinan Yılmaz'ın cenaze törenine katıldığını, ailesinin çok metin olduğunu ifade etti.

"Gerçekten çok büyük bir olaydı ama bu şekilde atlatmış olmayı bile Allah'ın bir lütfu olarak kabul etmek lazım" diyen Güler, yaralı polislerin, ihtiyaçları olduğunda tüm teşkilatın yanlarında olduğunu unutmamaları gerektiğini dile getirdi.

Yaralı polis memuru Mustafa Bozkurt ise kaval kemiğine çoklu kırık teşhisi konulduğunu, doktorların durumunun daha iyiye gittiğini söylediklerini belirti.