Güler: Saldırgan sahte kimlik kullanmış, illegal yolla Türkiye'ye girmiş

İçişleri Bakanı Muammer Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişindeki patlamaya ilişkin, "İfade ettiğimiz kişinin olduğu kesine yakın belirlendi. Şimdi olayın sebebiyle ilgili arkadaşlar araştırıyor. Tabi sahte kimlik kullandığı kesin, ülkeye illegal giriş yaptığı kesin, 2001 yılında cezaevinden çıkıp bir daha dönmediği, arama kaydının bulunduğu kesin" dedi.



Güler, bakan olduktan sonra ilk defa, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda Bakan Güler'i, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer karşıladı.



İçişleri Bakanı Güler, gazetecilerin, dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişindeki patlamayla ilgili gelişmelere ilişkin sorusu üzerine, "Dün de ifade ettiğimiz kişinin olduğu kesine yakın belirlendi. Şimdi olayın sebebiyle ilgili arkadaşlar araştırıyor" dedi.



Güler, canlı bombanın sahte kimlik kullandığının doğru olup olmadığı yönündeki soru üzerine de "Tabi sahte kimlik kullandığı kesin, ülkeye illegal giriş yaptığı kesin, 2001 yılında cezaevinden çıkıp bir daha dönmediği, arama kaydının bulunduğu kesin, saldırıyı gerçekleştirdiğini dün ifade etmiştik. Bugün de Ankara Valiliği bir yazılı açıklama yapacak" diye konuştu.



Gazetecilerin, "Hayırlı olsun efendim, bakan olarak ilk defa geliyorsunuz" şeklindeki ifadelerine karşılık da Güler, "Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım, toplantıya yetişmem lazım; onun için bir başka vesileyle sizlerle görüşeceğiz" dedi.