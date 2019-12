-Güler Sabancı'ya Clinton Küresel Vatandaşlık ödülü İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kurduğu Clinton Global Initiative tarafından, Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü (Clinton Global Citizen Award) New York'ta gerçekleştirilen törenle verildi. Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Güler Sabancı, kadınlara ve kız çocuklarına yaptığı katkılar ile Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için yaptığı çalışmalar nedeniyle ''Leadership in Corporate Sector (kurumsal liderlik)'' kategorisinde ödüllendirildi. Eski ABD Başkanı Bill Clinton ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ''Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü'nü alan bu sıra dışı isimler eğitimin geliştirilmesi, sağlık imkanlarına erişim, çevrenin korunması gibi alanlarda inovatif çözümler bulmak için çalıştılar ve takdir edilmeyi hak ettiler. Onların çalışmaları, hayal edersek, tüm zorluklara direnirsek ve tutkuyla inanırsak dünyayı daha yaşanır kılabileceğimizi bizlere gösterdi'' dedi. Güler Sabancı da ödülü alırken yaptığı konuşmada "Bu prestijli ödüle layık görülmek benim için gerçekten büyük bir keyif ve onur. Clinton Global Initiative tarafından yürütülen çalışmalar gerçek anlamda örnek teşkil ediyor. Bu çalışmalar gerçekten fark yaratıyor ve benzer yapıdaki kurumlar için standardı sürekli yükseltiyor. Bugün bu platformu ödül alan diğer saygıdeğer şahsiyetlerle paylaşmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Onları yürekten kutluyorum'' dedi. Ödülü Sabancı Topluluğu'nun 57 bin çalışanı adına aldığını vurgulayan Sabancı, ''Vizyonumuz iş, filantropi, eğitim ve sanat dahil çalışmakta olduğumuz her alanda sürdürülebilirlikle fark yaratmaktır'' diye konuştu. Topluluk olarak güçlü yönlerinden birisinin de işbirliğini, birlikte çalışmayı ve güçlü ortaklıkları teşvik etmek olduğunu, Sabancı Vakfı'nın da bu çerçevede kadın ve kız çocuklarının insan haklarının iyileştirilmesi için BM kurumları ve Türkiye İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalıştığını söylemekten kıvanç duyduğunu ifade eden Sabancı, şu görüşleri dile getirdi: ''Filantropi konusundaki bu katılımcı ortaklık, alanında bir örnek teşkil etmiş ve gerçek bir fark yaratmıştır. Şimdi projenin kapsamını 3 yıl daha genişleterek BM Kadın ve Kalkınma Programları ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küreselleşen dünyada derin eşitsizlikleri çözme konusunda yapmamız gereken daha çok şey var. Bu, altından tek başına kalkılabilecek bir mesele değil ve daha etkin olabilmek için işbirliğine gitmeye, birlikte çalışmaya, ortaklıklar kurmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle de Clinton Global Initiative gibi kuruluşlar çok önemli. Sosyal sorumluluk ve filantropinin temel değerler arasında görüldüğü bir ailede yetişmek ve Sabancı Topluluğu gibi bir kuruluşta çalışmak kişisel olarak benim için bir ayrıcalık. Kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızda bu ödül, beni ve arkadaşlarımı daha da cesaretlendirecek ve motive edecek.'' Sabancı ile birlikte ünlü müzisyen ve Rainforest Fund kurucusu Sting ve eşi Trudie Styler (Filantropide Liderlik Kategorisi), The Panzi Hospital of Bukavu kurucusu ve Doktor Denis Mukwege (Sivil Toplumda Liderlik Kategorisi), Injaz Morocco Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mhammed Abbad Andaloussi (Sivil Toplumda Liderlik Kategorisi) ve UNITAID Başkanı Philippe Douste-Blazy de (Kamu Hizmetinde Liderlik Kategorisi) ödül aldı. Sunuculuğunu Tony Ödülü sahibi ve UNICEF İyi niyet elçisi Sarah Jones'un yaptığı geceye, başta eski ABD Başkanı Bill Clinton olmak üzere aralarında Morgan Freeman, Barbara Streisand, Iman, Micheal McKean, Annette O'Toole, Jesse Jackson, Jeffry Wright ve Chris Botti'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Gecede ayrıca Sting ve K'naan da birer konser verdi.