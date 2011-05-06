-GÜLER SABANCI'YA AVUSTURYA'DAN BİR ÖDÜL DAHA İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Avusturyalı ünlü ekonomist Joseph A. Schumpeter anısına 1991'den bu yana verilen Schumpeter Ödülünü alacak. Sabancı Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Schumpeter Society, Güler Sabancı'nın yenilikçi girişimci ve iş lideri rolünün ödülün ruhuyla örtüşmesinin bu kararda etkili olduğunu açıkladı. Ödül, 12 Mayıs Perşembe günü Avusturya Konsolosluğu'nda gerçekleştirilecek törenle Sabancı'ya takdim edilecek. Törene Avusturya eski Federal Şansölyesi ve Schumpeter Society Başkanı Dr. Franz Vranitzky ile Viyana Belediye Başkanı Dr. Michael Haupl'in katılması bekleniyor. Viyana merkezli Schumpeter Society tarafından politika, ekonomi ve iş dünyasına yönelik olarak her yıl verilen Schumpeter Ödülü, kendi alanlarında inovasyon yaratmış, yeni ve ilerici projelere imza atmış isimlere veriliyor. 1991 yılından bu yana Schumpeter Ödülü alanlar arasında eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, ünlü medya patronu Ted Turner, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Eski Üyesi Günter Verheugen, Nokia Yönetim Kurulu Başkanı Jorma Ollila gibi isimler yer alıyor.