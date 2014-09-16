Güler Sabancı: Türkiye’nin yüzde 5-6 büyümeyi başarması gerekiyor

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Son yıllarda girişimciliğe ve yenilikçi düşüncelere destek veren bir ortam yaratıldığını” belirterek “Dirayetle uygulanan mali disiplinle Türkiye'nin %3-4 bandında büyüdüğünü görüyoruz. Ancak gelecekte bu yeterli değil. Hedefimiz makro istikrarı bozmadan %5-6 büyümeyi başarmak olmalıdır” dedi.

Brisa'nın 'Sürdürülebilir Değişim Konferansı' Sabancı Center'da yapıldı. Konferansa katılan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Güler Sabancı, bu sene 25'incisi düzenlenen ve 'İyileştirme Konferansı' dedikleri konferansın adını değiştirdiklerine belirterek, "Bu seneden itibaren yeni değişimlere öncülük etmesi açısında, 'Sürdürülebilir Değişim Konferansı' diyoruz. İsmini değiştirerek başlıyoruz" diye konuştu.

Gülseli Kenarlı’nın DHA’da yer alan haberine göre, Güler Sabancı, 90'lı yılların başında başlayan toplam kalite çalışmalarının özünde globalleşen dünyanın o günkü değişim sürecinin olduğunu ifade ederek, "Sabancı Holding ve Brisa'nın içinde olduğu bu süreçte, bütün bu sektörlerde kaliteli, ürün, müşteri memnuniyeti, ileri teknolojileri önemli ve öncelikli kıldı. Bu değişimin sürdürülebilir olması ise ülkemizin ekonomik gelişiminin temelini oluşturdu. Bu temelde teknoloji ve bilgi birikimin inovasyonla ve sonuç odaklı ve fark yaratan uygulamalara dönüşmesini ve fark yarattığını görüyoruz geçtiğimiz dönemdi" dedi.

‘Yeni çözümler getirmeye önem veriyoruz’

"Rahmetli Sakıp Beyin dediği gibi kalite kavramı bir varış noktası değil" diyen Güler Sabancı, "Bir yolculuk, sonu olmayan sürekli bir yolculuk. Bu yolculukta sürekli daha iyiyi aramak, bugün yaptığımızı yeniden sorgulamak, değişime ve değiştirmeye açık olmak var. Sürekli daha iyisi için bu sorgulamayı yapmak, merkezinde insan, insan ihtiyaçları ve beklentileri olduğunu unutmamalıyız. Teknoloji ve iletişimle iç içe ve her gün bir değişim içinde olan insan. Bunu itici gücü, inavosyon, sürdürülebilirlik ve girişimcilik. Biz Sabancı'da bu üç itici gücü tüm süreçlerimize dahil ettik. Potansiyeli doğru görüp, proaktif olup, rekabetçiliğimizle yeni yaklaşımlar, yeni iş modelleri geliştirip, yeni çözümler getirmeye önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

‘Bizlere gurur veriyor’

Türkiye'de büyük çabalar gösterdiğini belirten Güler Sabancı, TÜBİTAK, üniversiteler, sanayi-üniversite iş birliklerine dikkat çekti. Sabancı, "Araştırma alt yapısında çok yol alındı geçtiğimiz süreçte. Ancak bu destekler kesintisiz ve planlı devam etmeli. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği üniversiteler arası girişim ve yenilikçilik endeksi sıralamasında ilk sıralarda yer alan Sabancı Üniversitesibizlere gurur veriyor" diye konuştu.

'300 milyon dolar yatırım'

Gençlerin, sürdürülebilirliği, çevre ve teknolojiyi anladıklarını, değişime açık olduklarını, yenilikleri kucakladıklarını, girişimci ve etkin çalıştıklarını gördüğünü ve gençlerin çok önemli projeler gerçekleştirdiğini belirten Güler Sabancı, "Ne mutlu ki Türkiye'nin makro düzeyde benimsediği, yenilik, kalite ve nitelikli iş gücü odaklı programını temsil edeceği bir nesil geliyor arkadan. Bu bize umut veriyor. Sabancı konferansta konuşulacak konuların Türkiye'nin gelecek yolculuğuna da etki yaratacağına inandığını belirterek, "Gelecekten bahsederken Brisa'nın geleceğinde, kararını aldığımız yeni Aksaray yatırımımız ve aynı anlayışla gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Yeni Brisa fabrikası 300 milyon dolar yatırım ile hayata geçecek, 4.2 milyon adet lastik kapasitesi sayesinde, toplam Brisa kapasitesi yüzde 30 artmış olacak. Ayrıca bu yatırımın 5inci bölgede yapılacak olmasıyla önemli vergi teşviki sağlanacak" ifadelerini kullandı.

‘Büyüme iyi bir performans olarak kabul edilebilir’

Sabancı, "Dünyada ki ekonomik ve siyasi gelişmeler, çevre ülkelerde yaşananlar, iklim değişikliğinin etkileri, ülkemizdeki uzun süren seçim süreci göz önüne alındığında; dirayetle uygulanan mali disiplin ile Türkiye'nin yüzde 3-4 bandından büyüdüğünü görüyoruz. Bu büyüme iyi bir performans olarak kabul edilebilir" diye konuştu.

‘Sanayiye, önem ve öncelik atfeden açıklamalarını umutla karşılıyoruz’

Ancak gelecekte bunun yeterli olmayacağını belirten Güler Sabancı, "Hedefimiz, makro istikrarı bozmadan yüzde 5-6 büyümeyi başarmamız lazım. Toplumsal barış, hukuk reformu, yeni anayasa ve birlik beraberlik içinde yarınına güvenen bir ülke olmamız tabi ki her şeyin başı" dedi. Sabancı , "Ancak, en az yüzde 5-6 büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için ekonomik ve sanayi politikamızda kapsamlı uzun vadeli, cesur ve gerçekçi reform gerekiyor. Dünyada katma değer zincirleri, yeni teknolojilerle, baş döndürücü bir şekilde değişiyor. Sizler bu değişimin içinde yaşıyorsunuz. Yeni teknolojiler, inovasyon, girişimcilikle beraber hizmet sektörüyle, sanayi sektörü arasında ki sınırları kaldırıyor. Türkiye ancak bu yeni teknoloji devrimine öncelikle sanayisiyle entegre olursa istediğimiz hızlı büyüme dönemine girebilir. Bu bağlamda Sayın Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaları ve Sayın Ali Babacan'ın sanayiye, önem ve öncelik atfeden açıklamalarını umutla karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Sanayi ve üretimin uzun vadeli, sabırlı, sebatlı olmayı gerektirdiğini vurgulayan Sabancı, "İşte Brisa'nın 25. konferansındayız. Yıllar gerektiriyor, emek istiyor ve sabır gerektiriyor" ifadelerini kullandı. Güler Sabancı, "Sayın Davutoğlu'nun Türkiye ekonomisi ile ilgili konulara uzun vadeli bakış açısına sahip olduklarını söylemesi, hükümet programında önümüzde ki 2015-2018 dönemine yönelik sanayi strateji çalışmasının öngörülmesi bizi çok memnun etti. Geleceğin teknolojilerini göz önüne alan sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği ön planda tutan, dinamik gençliğimizin eğitim ihtiyacına yön verecek; sermaye ve finansman altyapımızı daha uzun vadeye yönlendirecek, iş gücü ve vergi politikalarını, atılım yapmamızı sağlayacak şekilde düzenleyen, yeni bir sanayi politikasını içeren çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.