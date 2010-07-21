-GÜLER SABANCI SUCCEED DERGİSİNİN KAPAĞINDA İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye pazarına girmekten korkan Batılı şirketlerin, önümüzdeki dönemde dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden birinde yer alma fırsatını kaçırdıklarını kaydetti. Avusturya Havayolları'nın yayını Succeed Dergisi, Güler Sabancı ile gerçekleştirdiği röportaja kapak haberi olarak yer verdi. ''Türkiye'nin önder kadını'' başlığı ile verilen röportajda, Güler Sabancı'nın ekonomi dünyasının en etkili kadınları arasında yer aldığı ve Avrupa'nın en başarılı şirketlerinin birinin tepesinde bulunduğu belirtildi. Güler Sabancı, dergideki röportajında, Türkiye'deki iş ortamının büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bunun ülkeyi küresel oyunculardan biri haline getirdiğini vurgulayarak, genç nüfusun Türk pazarının en güçlü yönlerinden biri olduğunu kaydetti. Diğer yandan, ''yüksek vasıflı'' Türk profesyonellerinin ''üstün liderlik, eğitim ve girişimcilik'' becerilerine sahip olmaları dolayısıyla halen çok uluslu şirketlerde kritik pozisyonlarda görev aldığına işaret eden Sabancı, pek çok yetenekli Türk'ün, dünya genelinde önemli yönetim pozisyonlarında görev aldığını ve Türk girişimcilerinin Batı şirketleriyle önemli bağlara sahip olduğunu belirtti. Bazı Batılı şirketlerin Türkiye pazarına girmekten korkma nedeninin sorulması üzerine Sabancı, şunları kaydetti: ''Türkiye pazarına girmekten korkan Batılı şirketlerin, önümüzdeki dönemde dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden birinde yer alma fırsatını kaçırdığını söyleyebilirim. Türkiye, yabancı şirketleri kendisine yatırım yapmaya ikna etmek için yoğun çaba harcamaktadır. Bu amaçla Türkiye'deki eğitim seviyesini, özellikle de yabancı dil becerilerini ve teknik eğitimi geliştirmek adına daha fazla iş yapılacağını göreceksiniz. Enerji sektöründeki reformlar; fiyatlandırma, serbestleşme ve özelleştirme dahil olmak üzere devam edecektir.'' Sabancı Holding'in 2010 ve 2011 hedefleri ile ilgili olarak ise Sabancı, ''2010'da şirketlerimiz karlı büyüme hedefini sürdürecek'' dedi. Röportajda, ''Kısa bir süre önce Goldman-Sachs uzmanları, 2050 yılı itibarıyla Türkiye'nin Almanya'nın ekonomik gücüne yetişebileceğini ifade etti. Bu görüşe katılıyor musunuz'' sorusuna Güler Sabancı, şu yanıtı verdi: ''Modern bir ekonominin hızla değişen bir dünyada güçlü ve rekabetçi halde kalabilmesi için yapısal reform ihtiyaçları asla son bulmaz. Makroekonomik istikrarın sürdürülmesi, dengeli ve hızlı ekonomik büyümenin ön koşuludur. Reformların ve makroekonomik istikrarın devam edeceğine, Türk ekonomisinin önümüzdeki on yıllar içinde küresel ekonomiden daha hızlı bir ivmeyle büyüyeceğine ve sonunda bugünün büyük Avrupa ekonomilerinin birçoğuna yetişip geçeceğine yürekten inanıyorum.''