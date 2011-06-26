-GÜLER SABANCI: SİVİL ANAYASA OLUŞTURULMALI İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, yeni parlamentonun yapması gereken ilk ve en önemli işin, Türkiye'nin ilk sivil anayasasını yapmak olduğunu belirtti. Sabancı Üniversitesinden 2010-2011 akademik yılında mezun olan 595 lisans, 129 yüksek lisans ve 11 doktora öğrencisi, törenle diplomalarını aldı. Üniversitenin Tuzla Yerleşkesindeki amfi tiyatroda düzenlenen törende konuşan Güler Sabancı, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin, dünyada ve yakın coğrafyasındaki rolünün daha çok tartışıldığı günümüzde, bu kadar genç ve pırıl pırıl insanı bir arada görmenin geleceğe dair umutları çoğalttığını belirtti. Sayıları 5 bine yaklaşan Sabancı Üniversitesi mezunlarının, gerek akademik dünyada gerekse iş hayatında söz sahibi ve lider olmaya başladıklarının altını çizen Sabancı, bu yıl ilk defa Sabancı Üniversitesi mezunlarından akademik kadrolara katılanlar olduğunu söyledi. Sabancı, ileriki günlerde resmi açılışı gerçekleştirilecek Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin (SUNUM) dünyada bilim ve teknolojinin bugün geldiği nokta olan nanoteknoloji alanında, tüm yaşamı etkileyecek öncü uygulamaları içeren araştırmalara ev sahipliği yapacağını kaydetti. Sabancı, Türkiye'de huzur içinde bir seçim sürecinin geride bırakıldığını, seçime katılımın yüzde 87, temsilin ise yüzde 95 olduğunu ve çok iyi bir parlamento oluştuğunu kaydederek, şöyle konuştu: ''Yeni parlamentonun yapması gereken ilk ve en önemli iş, Türkiye'nin ilk sivil Anayasasını oluşturmaktır. Bu yeni Anayasa, biraz önce bahsettiğim çağdaş değerleri göz önünde bulundurarak, birey odaklı olmalıdır. Ülkemizin, insanı odağa alan, bireysel hak ve özgürlükleri öne çıkaran, gerçek anlamda liberal ve demokratik bir Anayasaya ihtiyacı bulunmaktadır. İnsan odaklı bir çerçevede, Türkiye'nin tüm sorunlarını çözebiliriz. Teker teker sorunları tartışmak ve çözümü zorlaştırmak yerine daha büyük bir ideal için, yani yeni, çağdaş, sivil bir Anayasa yapmak için çalışmalıyız. Herkes sorumluluğunu bilmeli. Türkiye seçmeni seçimlerde görevini yaptı, şimdi artık sıra seçilenlerde.''