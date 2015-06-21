Güler Sabancı: Seçilmişlerin hükümet kurmasını bekliyoruz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, koalisyon ihtimallerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sabancı seçilmişlerden en kısa sürede uzlaşarak hükümet kurmalarını ve Türkiye'nin daha fazla vakit kaybetmeden her alanda çalışmaya başlamasını beklediklerini söyledi.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Sabancı, üniversitenin lisansüstünde 16. dönem, lisans programlarında ise 13. dönem mezunlarını verdiği mezuniyet törenine katıldı.

'Fazla vakit kaybetmeden...'

Sabancı, burada yaptığı konuşmada, 7 Haziran'da gerçekleşen seçimlere değinerek, Türkiye seçmeninin yüksek bir katılım gösterdiğini ve dört partili bir meclis oluşturma yönünde irade ortaya koyduğunu anımsattı. Bunun Türkiye demokrasisi açısından barış ve uzlaşma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sabancı, seçmenin üzerine düşeni yaptığını ve iradesini gösterdiğini, sıranın seçilmişlerde olduğunu dile getirdi. Demokrasinin, uzlaşma ve çözüm üretmek demek olduğuna dikkati çeken Sabancı, Türkiye'nin önünde çözülmesi gereken çok önemli konular olduğunu, seçilmişlerden en kısa sürede uzlaşarak hükumeti kurmaları ve Türkiye'nin daha fazla vakit kaybetmeden her alanda çalışmaya başlamasını beklediklerinin altını çizdi.

'Çalışmaya devam etmeliyiz'

Meclisin tarihinde bu dönemde ilk kez 97 kadın milletvekilinin TBMM sıralarında yer alacağına işaret eden Sabancı, şunları kaydetti: "Bu sayı Türkiye tarihinde bir ilk ve aynı zamanda rekor. Bu sonuç memnuniyet verici olmakla beraber yeterli değil. Nüfusumuzun yüzde 50'sini oluşturan kadınların hak edilen yerlere gelebilmeleri için iş hayatına katılımının, temsil edilme ve temsil etme oranlarının yükselmesi de çok önemli. Dünya için de önemli bir konu olan toplumsal cinsiyet eşitliği adına ülkemizde hala yapılacak çok işimiz var. Kurulacak hükumetle zor günleri geride bırakmalı ve Türkiye için hep beraber, özveriyle çalışmaya devam etmeliyiz."

'Farklı bir üniversite...'

Güler Sabancı, Sabancı Ailesi'nin hiçbir zaman Türkiye'nin kalkınmasını sadece ekonomik kalkınmayla sınırlı görmediğini bildirdi. Ekonomik kalkınma ile birlikte sosyal kalkınmanın da aynı ölçüde gerçekleşmesi gerektiğine inandıklarının altını çizen Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin ailenin de desteği ile Sabancı Vakfı'nın yaptığı en önemli, en çok emek verilen, en uzun vadeli ve en büyük proje olduğunu vurguladı. Konuşmasında 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'i de anan Sabancı, Demirel'in üniversitelerinin kuruluşundan itibaren desteğini esirgemediğini, hem temel atma, hem de açılışlarında yanlarında olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin geleceğine inanarak bundan yirmi yıl önce bir dünya üniversitesi kurma fikri ile yola çıktıklarını aktaran Sabancı, yenilikçi ve farklı bir üniversite hayal ettiklerini kaydetti.

Üniversitenin uluslararası sıralamalardaki başarılarından bahseden Sabancı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün görüyoruz ki, yola çıkarken belirlediğimiz ve sürdürülebilirliği için çalıştığımız değerler, uluslararası değerlendirmelerin, sıralamaların da kriterleri arasında. Bildiğiniz gibi, henüz 16. akademik yılını tamamlayan üniversitemiz geçtiğimiz yıl sonundan itibaren Times Higher Education tarafından açıklanan uluslararası sıralamalara girmeye başladı. 'Hızlı Gelişen Ekonomiler En İyi Üniversiteler' sıralamasında 15. sırada yer aldık. Böylece, gururumuz ve yeni başarılar için güvenimiz daha da arttı. 29 Nisan tarihinde açıklanan ve yine ilk kez yer aldığımız 'Dünya 50 Yaşın Altındaki En İyi 100 Üniversite Sıralaması'na 13. sıradan giriş yapmamız başarılarımıza bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 'Asya Üniversiteleri Sıralamaları'nda da mutluluğumuz ve gururumuz pekişti. Bu listeye de 21. sıradan, en yüksek konumda giren vakıf üniversitesi olduk."

Konuşmasında mezunlara seslenen Sabancı, "Artık, kimsenin yardımına muhtaç olmadan, büyük başarılar elde edebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk 'ün dediği gibi, muhtaç olduğunuz kudret sadece sizin elinizde" ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker de Sabancı Üniversitesi'nin özgür seçim ortamı, insan odaklı işleyişi, hep sorgulaması ve hep daha iyi olmak istemesi ile Türkiye için örnek olduğunu kaydetti. Sabancı Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet törenine 16 doktora, 178 yüksek lisans ve 400 lisans olmak üzere toplam 594 öğrenci diplomasını almak üzere katıldı. Sabancı Üniversitesi bu yıl toplam 24 ülkeden öğrenci mezun etti.