Sabancı Vakfı: Kız çocuklarını okutmamak geleceğimizi çalmaktır

Sabancı Vakfı'ndan Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yapılan açıklamada, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Kız çocuklarını okutmamak geleceğimizi çalmaktır” denildi.

Açıklamada, Çocuklarımızı sağlıklı bir yetişkinliğe hazırlayacak, tüm eğitim sürecini etkin biçimde izleyecek bir eğitim reformunu sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi.

Sabancı Vakfı'nın Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yaptığı açıklama şöyle:

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Kız çocuklarını okutmamak geleceğimizi çalmaktır

Kız çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı yaşamaları, çocuk yaşlarda evlenmek gibi ömür boyu geleceklerini etkileyecek, kendi muhakemelerinin dışında karar ve uygulamalara maruz kalmalarını önlemeliyiz.

Bu yüzden en önemli önceliğimiz kız çocuklarımızın en az 18 yaşına; diğer bir deyişle ilk, orta lise eğitimini tamamlayana kadar okumalarının, eğitimli birer yetişkin olmalarının ve ülkenin geleceğine katkıda bulunmalarının sağlanmasıdır.

Bu sadece temel bir hak değil toplumsal bir görev ve sorumluluktur.

Bu konuda bir çok teşvik edici çaba görüyoruz ancak tam anlamıyla başarıya ulaşmak için etkin bir takip sistemi kurulmalı, kamu ve sivil toplum birlikte çalışmalıdır.

Eğitimin amacı; öğrencilere evrensel değerlerle bilimsel düşüncenin kazandırılması, çocuklarımızın kendi kararlarını vermeye yönelik muhakeme güçlerini geliştirmeye katkı yapmasıdır.

Çocuklarımızı sağlıklı bir yetişkinliğe hazırlayacak, tüm eğitim sürecini etkin biçimde izleyecek bir eğitim reformunu sabırsızlıkla bekliyoruz.