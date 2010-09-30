Güler Sabancı dünyanın en güçlü 7. kadını seçildi

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Fortune'un, Sabancı'yı tanıttığı bölümde 12,2 milyar dolar geliri olan 30'dan fazla şirketi yönettiği belirterek, “Sabancı Grubu;nu çimento, enerji, perakende gibi ana işlere odakladı. Topluluğun düşük karbon emisyonu projelerine geçişini başlatan Güler Sabancı, çimento şirketlerinde atık gazdan elektrik üretimine yatırım yaparak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Sabancı ayrıca, kendi özel tesisinde şarap üretimi yapmaktadır” ifadelerine yer verildi. Güler Sabancı, listede yer alan tek Türk iş kadını oldu.Sabancı, Financial Times tarafından da “Dünyanın Zirvesindeki 50 İşkadını” arasında 5'inci seçilmişti.