Güler Sabancı dünya 5.si

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Financial Times tarafından ilk kez hazırlanan "Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını (Top 50 Women In World Business)" listesinde, beşinci sırada yer aldı. Sabancı’yı Türkiye’nin "finans kraliçesi" olarak tanıtan Financial Times, Sabancı’nın başarılı olmak isteyen yöneticilere "Ne yaptığınız kadar kimlerle yaptığınız da önemlidir" tavsiyesine de yer verdi.

Dünyanın en etkin ekonomi yayınlarından olan Financial Times, listeyle ilgili giriş yazısında, küresel krizin ardından gözlerin iş dünyasındaki erkek egemenliğine çevrildiğini belirterek şu bilgileri açıkladı: "Fortune 500’de yer alan şirketlerin yöneticilerinin sadece yüzde 3’ü, Avrupa’daki büyük şirketlerin tepe yöneticilerinin ise sadece yüzde 10’u kadın. Asya’da bu oran daha da düşük. Cinsiyet dengesinin şirket performansı üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığı düşünülürse bu durum daha da şaşırtıcı."

Güler Sabancı, Türkiye'nin finans kraliçesi

Financial Times, listenin beşinci sırasında yer alan Güler Sabancı’yı Türkiye’nin finans kraliçesi ifadesiyle tanıtarak şu bilgilere yer verdi: "Bankacılıktan gıdaya ve lastik üretimine kadar birçok alanda faaliyet gösteren Sabancı Grubu, Güler Sabancı’nın büyükbabası tarafından kuruldu. Şirket, büyükbabasının vefatının ardından amcası Sakıp Sabancı tarafından yönetilmeye başlandı. 2004 yılında ise Güler Sabancı amcasının vefatının ardından Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Geçmişine bakıldığında, şirket küçük bir pamuk üretim işletmesiyken bugün Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren milyar dolarlık bir holdinge dönüştü. 2008 yılındaki konsolide gelirleri 15.3 milyar dolardır."

Yanıtları birlikte bulmak

Financial Times, Güler Sabancı’nın çalışma stratejilerine de yer vermiş. Sabancı’yı stratejik kararları alma süreçlerinde, işletme okullarında fikir üretmek, stratejilerdeki hataları ortaya çıkarıp düzeltme yollarını bulmak için kullanılan, "arama konferansı" yöntemine başvuran bir yönetici olarak tanımlayan Financial Times, Güler Sabancı’nın bu konuya yaklaşımını şu sözlerle ifade ettiğini anımsatıyor: "Bütün yanıtlar bende değil, ama birlikte bulabiliriz."

Sabancı’nın, 1994’te Sabancı Üniversitesi kurulurken, tüm dünyadan akademisyen ve iş adamlarını davet ederek bu yaklaşımı kullandığına, dört gün boyunca, 52 temsilciyle, gelecek kuşaklara modern bir üniversite yaratmak için tartışdığına dikkat çekiyor.

Cinsiyet sorunlarını yenmek için sonuçlara odaklanmak

Financial Times Güler Sabancı’yı anlatmaya şöyle devam ediyor: "Güler Sabancı, başarılı olmak isteyen yöneticilere şu tavsiyede bulunuyor: ’Ne yaptığınız kadar kimlerle yaptığınız da önemlidir’. Türkiye’de kadınların geri planda tutulduğuna yönelik görüşlere ilişkin ise şu açıklamayı yapıyor: ’İş dünyasında cinsiyet sorunu sadece benim ülkemde değil tüm dünyada var. Eğer cinsiyet yerine, sonuçlara, amaçlara, projelere ve başarılara odaklanırsak, bunun daha az sorun olduğunu göreceğiz.’"

Yaptığınız işi viddiye alın

Yazıda ayrıca Sabancı’nın kariyerlerinde yükselmek isteyen yöneticiler için dile getirdiği şu tavsiyelerine de yer verildi: "Öncelikle, mentorlarınız olsun. İkincisi, mentorlarınızın ne istediğinizi anlamanızda yardımcı olmalarını sağlayın. Ve üçüncüsü de ödüller ve ünvanlara odaklanarak çalışmayın. Yaptığınız işten keyif almanız için, yaptığınız işe odaklanmalısınız. Yaptığınız işi, kendinizden daha ciddiye alın."

İlk beşte yer alanlar

"Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını" listesinde ilk sırada yer alan isim Pepsi Co Başkanı Indra Nooyi olurken ilk beşe giren diğer isimler Andrea Jung (Avon), Anne Lauvergeon (Areva) ve Irene Rosenfeld (Kraft Foods) oldu.

Listede seçimler ise, uluslararası iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından yapıldı. Jüride yer alan isimler ise şöyle; Dame Marjorie Scardino (Pearson),Ferdinando ‘Nani’ Beccalli-Falco (GE International), Dame Clara Furse (Londra Borsası),Rachel Kyte (International Finance Corporation), Damien O’brien (Egon Zehnder), Jacob Wallenberg (Investor Group), Sari Baldauf (Nokia).(ANKA)